高雄幣登場！3大商圈試辦 王金平示範這樣用

「高雄幣」18日從六合夜市試辦，前立法院長王金平（右）親自示範推廣。（柯宗緯攝）

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「高雄幣」18日從六合夜市試辦，前立法院長王金平親自示範推廣。（柯宗緯攝）
「高雄幣」18日從六合夜市試辦，前立法院長王金平（左）親自示範推廣。（柯宗緯攝）
「高雄幣」18日從六合夜市等3大商圈試辦，晚間舉辦起跑記者會。（柯宗緯攝）
「高雄幣」18日從六合夜市試辦，前立法院長王金平（中）親自示範推廣。（柯宗緯攝）

大高雄觀光商圈總會推動「高雄幣」，透過「多多幣」APP累積消費紅利回饋，刺激經濟活絡，首波在3大商圈試辦。18日晚間在六合夜市推廣，找來前立法院長王金平示範，即起至27日每日放送1000個紅包，下載更可獲高雄幣50元。

「高雄幣」是由中華科技金融學會及大高雄市觀光商圈總會共同推動。大高雄觀光商圈總會理事長劉昭智指出，「高雄幣」為區域性商圈金融貨幣，並非真實錢幣，透過「多多幣」APP累計消費，存入個人電子錢包，下回消費可折抵，目前僅支援Android版，IOS系統月底上架。

劉昭智表示，第一階段試辦，由六合夜市、光華夜市及南華商圈開跑，已有200家業者響應，每筆最低消費10元起，消費者可獲1至10％回饋，高雄幣幣值等同新台幣，下回可至合作商家消費，落實循環經濟。

不過，為讓「錢進得來」，高雄幣有使用期限。劉昭智透露，1個月內沒消費，幣值就會減少30％，3個月就歸零。未來希望擴及大高雄27個商圈，並結合百貨業者，預計年底合作店家將達3000家。即起至27日於六合、光華夜市，每日發放1000個限量紅包送美食券。

原本高市長韓國瑜將合體王金平，但韓最後在議會備詢不克前往。身兼中華科技金融學會理事長的王金平表示，高雄幣限於高雄在地使用，為全台灣創舉，不具有比特幣的投資功能，也無法儲值及換現金，但可以讓錢滾錢，促進經濟循環，目前有其他縣市有意洽談APP合作，未來可望讓APP拓展到全台。

(中時 )

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