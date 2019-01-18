兩年1500萬贊助 中華男女足新戰袍亮相

2019年01月18日 19:54 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華男女足未來兩年的新戰袍出爐！中華足協18日舉辦球衣發布記者會，宣布在地運動品牌ANGO以2年贊助額1500萬的最佳條件擊敗競爭廠商，成為2019-2020年中華足球國家代表隊贊助指定服飾品牌，最快3月國際賽就能讓球迷一睹新戰袍丰采！

據了解，中華足協這次選擇球衣贊助商，共有4家廠商爭取，其中兩家開出贊助總值破千萬的條件。祕書長方靖仁指出，選擇ANGO不只是因為提供的贊助金額最高，還要考量到材質以及能否配合各代表隊需求，最後由協會內部開會投票，才選出得標廠商。

女足國門蔡明容（左）、後衛張愫心分別穿著紫色、粉紅色的新球衣，相當有新鮮感。（李弘斌攝）

記者會也請來男足國腳陳毅維、黃秋霖，女足國腳張愫心、蔡明容與五人制國腳紀聖珐、陳湋鈞擔任模特兒，國腳們都覺得新球衣的材質不錯，用色也很大膽，比如給「甜心後衛」張愫心穿的粉紅款與女足門神蔡明容的紫色款，都很有新鮮感。

「據說這件粉紅色球衣是設定在特殊節日來穿，」張愫心說，其實若是國家隊比賽，仍希望是傳統正式的藍白款式，倒是練習服若能跳脫藍白色，可以有所區隔，也樂見有不同的顏色嘗試。

女足「甜心後衛」張愫心覺得粉紅色球衣很特別。（姚志平攝）

另一個球員有明顯感覺的特點，就是胸口的中華足協LOGO，不是傳統的車縫電繡，而是專業球迷不陌生的「落場版」（球員版）設計，使用現代化3D輕量立體技術，避免造成球員比賽中有異物感，更能專注展現場上表現。

ANGO表示，新球衣的多重無領V字造型呼應飛翔的概念，胸前二道漸層式的設計與衣袖、褲口完整表現紅藍白的細節，布料的選用與國際接軌，且是有環保概念的保特瓶回收紗，染整過程則完全符合bluesign、Global Recycle Standard雙重認證。

足球國家隊新球衣的LOGO採現代化3D輕量立體技術，避免造成球員比賽中有異物感，更能專注展現場上表現。（ANGO提供）

至於球迷何時能看到中華隊穿新戰袍出賽，方靖仁透露男足已敲定3月19日作客緬甸的國際友誼賽，24日主場友誼賽的對手則在邀請中。而4月24日在桃園巨蛋舉辦U20五人制邀請賽，球迷更能看到中華隊穿上新戰袍，對抗亞洲五人制的霸主級強權伊朗、日本。

(中時電子報)