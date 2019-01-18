麻豆糖業大地藝術祭 古港糖石船入港

「2019麻豆糖業大地藝術祭」開展在即，座落於蔴荳古港文化園區內的創作品「糖石船-編織•神話•麻豆」18日登場，藝術家杉原信幸在作品前漫舞。（南市文化局提供）

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麻豆總爺藝文中心「2019麻豆糖業大地藝術祭」開展在即，共將展出53組藝術家所創作60組作品，唯一座落於蔴荳古港文化園區內的創作品「糖石船-編織•神話•麻豆」18日登場，由麻豆台語詩人謝安通吟唱自創祝賀詩詞，藝術家杉原信幸駐村結交的台灣友人們亦到場慶賀，場面熱鬧非凡。

「2019麻豆糖業大地藝術祭」展期自2019年2月1日至3月3日止，作品將在麻豆區總爺藝文中心、龍泉生態月台、2／3屋、蔴荳古港文化園區及10所學校等地展出。經過3年多的文史踏查，將藝術祭的場域擴展至整個麻豆地區，不僅是與社區、學校、在地自然與文史作更廣域的對話。

來自日本長野縣的杉原信幸，曾任日本「信濃之國原始感覺美術祭」藝術總監，致力於與自然環境連結的藝術創作。杉原自2017年起多次受邀來台，蔴荳古港文化園區倒風內海故事館內所展示的「貝之船-編織•神話•西拉雅」及「貝之船-編織•神話•麻豆」4件作品為杉原2017及2018年以「總爺糖廠」與「蔴荳古港」為發想的作品。

2019麻豆糖業大地藝術祭，杉原再度受邀進駐總爺，並選擇2018年曾駐足的蔴荳古港文化園區一隅作為創作基地，以充滿象徵的紅磚、三合土、石車和存續的大樹打造一艘永恆的「糖石船」，靜謚地停泊在今日已消失的內海港灣。

「2019麻豆糖業大地藝術祭」各項最新活動消息皆公布於麻豆糖業大地藝術祭粉絲專頁(https：／／goo.gl／nGcJ87)，有興趣的民眾可上網查詢相關展出及座談。

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