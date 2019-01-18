扯！3補習班惡意倒閉 學員被迫繼續還貸款

學承電腦等3家補習班惡意倒閉，一審判決結果南轅北轍，台灣消保會18日開記者會為消費者討公道。（柯宗緯攝）

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威爾斯美語、學承電腦和微爾科技3家補習班，3年前無預警倒閉，負責人捲款潛逃，當時不少學員被要求以貸款繳學費，背負1、20萬不等債務，台灣消保會介入團訟，微爾科技案法官基於「經濟一體性」理由判消費者勝訴，另兩案將進入二審，學員大喊不公。

24歲學員林先生報名學承電腦課程，補習班話術善誘加報威爾斯美語，即享有終身學習，因而簽下20萬貸款上課，孰料上沒1年，業者惡性倒閉，他擔心信用不良，含淚拿出打工血汗錢繳完剩餘貸款。他說，知道全賠不可能，至少希望司法能還公道，賠幾成都好。

「貸款好像壓在我心裡！」學承電腦學員謝先生回首纏訟歷程，內心備受煎熬。他提到，花10萬買課程，才上8個月就倒閉，根本遇上吸金詐騙集團，剩餘的5、6萬鐵了心不繳。

針對3案類似案情，判決結果大不同，台灣消保會18日開記者會討公道。副秘書長、律師許淑清指出，微爾科技案判決對消費者相對有利，業者須賠600多萬元，6成4以上學員、計1800多萬元未到期貸款，無須償還資融公司。

許淑清分析，微爾科技案一審勝出，法官基於補習班與融資、銀行業者有「經濟一體性」，認定補習班櫃檯人員引導消費者與特定融資公司簽下貸款，而獲經濟利益。不過業者已脫逃境外，消費者即便勝訴，恐怕仍求償無門。

消保會副秘書長徐邦瀚表示，希望威爾斯美語、學承電腦兩案進入二審後，法官能體察消費者、補習班、融資公司有「經濟一體性」關係，讓消費者不需再支付未繳完款項，還給消費者一個公道。

(中時 )

學承電腦等3家補習班惡意倒閉，一審判決結果南轅北轍，台灣消保會18日開記者會為消費者討公道。（柯宗緯攝）
學承電腦學員林先生（右）及謝先生被要求簽下1、20萬貸款，希望司法還公道。（柯宗緯攝）
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