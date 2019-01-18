慶119消防節 22對消防至親同樂夫妻樂反串

消防夫妻檔陳偉博和蘭又融特別反串，男扮女、女伴男粉墨登場。(蔡依珍攝)

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消防夫妻檔陳偉博和蘭又融特別反串，男扮女、女伴男粉墨登場。(蔡依珍攝)

迎接119消防節，桃市消防局18日舉辦慶祝大會，邀請都在從事消防工作的22對至親拍檔同樂，其中在龜山消防分隊結識的陳偉博和蘭又融特別反串，男扮女、女伴男粉墨登場，同仁見狀都直呼：「你們最有梗！」

桃園市消防局自1999年1月19日成立，適逢20周年，也邀請目前正在消防局服務的22對消防及義消，有夫妻、兄弟、父子、妻舅、翁婿、祖孫至親拍檔同樂。

其中災害管理科員陳偉博和指揮中心技佐蘭又融，2011年在龜山消防分隊認識，正好輪值同一個班別，互生情愫，瞞著同事默默在一起近2年，但因過去5年都以分隊為家、休假就是宅在寢室打電動的陳偉博開始常出遊，同事起疑心，且2人已決定攜手共度一生，才正式公開，蘭又融笑說：「大家都以為女友會從外頭走進來，看到我從值班台走出來，大家都嚇傻了！」可見2人有多低調。

蘭又融回憶，菜鳥時的她某日曾在深夜碰到跑車撞護欄，到場時男駕駛已失去生命跡象，且顏面嚴重受損、面目全非，負責駕駛救護車的陳偉博看出蘭又融的害怕，主動擔起救護工作，施作CPR等，笑說：「對女友當然會多照顧一點囉！」

對消防工作有熱忱的陳偉博笑說，當時報考警校時，感覺警察開單等，會讓人討厭，但消防救護、救災往往是幫助人，義無反顧選擇消防工作，憶起曾在冬天的半夜接獲救護勤務，從溫暖被窩爬起時滿肚子的抱怨，到場發現是孕婦產後大失血，緊急處理送醫，推進急診室時，婦人緊握他的手，以氣若游絲的聲音說謝謝，當下只剩滿滿的感動，以及深深的羞愧，也因此得到滿滿的成就感，熱愛消防工作。

(中時 )

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