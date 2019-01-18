農糧署：農友把握最後2周稻作申報2月1日截止

2019年01月18日 19:57 中時 廖德修

農委會農糧署為鼓勵稻農種植高品質稻穀，自去年全面辦理保價收購與直接給付雙軌並行制度，今年持續辦理，並將優質稻米獎勵金（原契作獎勵）由每公頃1500元，提高至每公頃3000元。農糧署提醒符合資格的稻農務必握最後2周，於2月1日前攜帶相關證明文件到戶籍所在地公所、農會辦理申報，以維護自身權益。

為鼓勵農民種植高品質稻米，自108年起將基期年（102~104年）間取得稻米產銷履歷驗證土地，納入稻作直接給付申辦對象。如果種稻土地符合公糧稻穀繳售資格，且102-104年間同期作申報種稻、或參加稻米產銷契作集團產區，或取得稻米產銷履歷驗證者，都可參加稻作直接給付政策。

農友申報稻作直接給付，不交公糧，第1、2期作給付金分別為每公頃13500、10000元，且可於收穫時回復改繳公糧，不領給付金，對農友相對有保障。農友如果與稻米產銷契作集團產區契作、取得稻米產銷履歷驗證、有機驗證，或友善環境耕作登錄文件，還可領到額外加碼的優質稻米獎勵金每公頃3000元，希望透過政策引導，吸引更多農友生產高品質稻米。

農糧署再次叮嚀，有意願參加稻作直接給付或交公糧，都必須於2月1日前完成申報，請農友儘早提出。

(中時 )