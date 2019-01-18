鄭文燦下令買「消防超跑」親操作大讚救災利器

2019年01月18日 20:43 中時 蔡依珍

美洲豹射程長達100公尺，1分鐘可將6千公升的水射完。(蔡依珍攝)

美洲豹射程長達100公尺，1分鐘可將6千公升的水射完。(蔡依珍攝)

鄭文燦親自體驗操作「美洲豹」高效能化學車，直讚是救災利器。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦親頒獎給消防楷模和義消等95人，也在英雄榜前駐足觀看。(蔡依珍攝)

桃園市消防局自1999年1月19日成立，適逢20周年，祝消防局生日快樂。(蔡依珍攝)

桃園市消防局自1999年1月19日成立，適逢20周年，祝消防局生日快樂。(蔡依珍攝)

迎接119消防節，桃市消防局18日舉辦慶祝大會，市長鄭文燦親頒獎給消防楷模和義消等95人，細數近年車輛、裝備、預算和人員都大幅成長，他也親自體驗操作譯名為美洲豹6X6的高效能化學車，直讚是救災利器。

鄭文燦18日親表揚消防工作楷模20人、績優義消53人、績優義消防火宣導12人、績優消防志工10人，感性致詞表示，桃園過去4年，曾經歷過痛苦的經驗與教訓，包括新屋保齡球場大火和平鎮敬鵬大火共奪走12條勇消性命，經過深刻的反省與改革。在器材更新上，市府4年編列7.3億元增購99輛，今年又編列2.1億元充實汰換26輛，另重型的救援器材車輛、特用的高效能化學車、高檔的雲梯車皆已到位，他提到中油桃煉廠和桃園機場特用消防的使用率較高，期望2單位應協助桃市府購置特用消防車，消防局、中油桃煉廠，與桃園國際機場公司持續三方合作，提高救災能力。

而在消防裝備器材上，4年編列4億元採購消防衣帽鞋、照明繩索、空氣呼吸器、紅外線熱顯像儀、救命器等30餘項救災裝備器材與個人防護設備，尤其完成全局42個救災分隊各配置2部紅外線熱顯像儀，以及每位救災人員至少配置2套消防衣及個人用呼吸面罩，預算是六都成長第一名。

消防人力也從2014年底1071人、增至今年底1535人，分年增編人力，幅度達5成，義消人力也有2503人，並建置機能型特搜山域、水域義消分隊，引進民間救援的力量。埔心消防分隊增加預算後已完工啟用，巴陵及永安分隊已近完工，還有遷建中的大湳分隊及拆除原地重建的幼獅分隊，過嶺分隊和埔子分隊規畫增建，老舊的平鎮、新坡分隊市府也有意改建。

鄭文燦也提到，桃園共有2個警消社宅，分別在中壢派出所和桃園成功停車場，未來目標是蓋到600戶，並有不同的房型滿足不同的需求，讓北漂的消防隊員可以安心在桃園工作成家，追求人生的夢想，強調消防本色是勇敢、紀律與專業，對於同仁的照顧，也要貼心細緻，將消防弟兄各方面照顧完善，方能保障消防同仁的權益。

鄭文燦也親自操作高效能化學車，他說美洲豹1台造價3千8百萬，射程長達100公尺，1分鐘可將6千公升的水射完，在特種情況下，產生最大的效能，探針模式更可突破鐵皮屋，讓人員尚未進入以前，使鐵皮屋整體降溫，所以消防同仁若操作純熟的話，將會是一個救災利器。他提到2年前泰豐大火燒毀20萬條輪胎，火勢非常猛烈，當時幾乎無法靠近，走到50公尺便能感受熱度，就是靠機場的高效化學車到場幫忙，因此決定添購，強調高效能消防車有其需求性，可讓救災效能更高。

(中時 )