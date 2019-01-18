阿翔老婆合影「小三」謝忻 和解喊：相伴下個10年

Grace曬出和老公、謝忻合影。（圖／翻攝自Out Of Control 媽咪Grace臉書）

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中時電子報
Grace發文。（圖／翻攝自Out Of Control 媽咪Grace臉書）
阿翔、謝忻最近傳出緋聞。（圖／中時資料照片）

「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）最近頻被媒體爆料和謝忻過從甚密，在車上密會48分鐘又公開同進同出，阿翔老婆Grace今(18日)打破沉默，在粉絲團曬出與阿翔、兩人所生女兒、和謝忻的四人合影，直說：「期盼下一個十年仍與妳相伴」，強調和謝忻是永遠的家人。

阿翔2011年與龔淑卿（Grace）結婚，陸續生下2女1子，去年底阿翔被拍到深夜密會謝忻，兩人在車上待了48分鐘才送女方回家，近日兩人又到馬來西亞參加《綜藝大集合》粉絲見面會，因有其他工作，一同提前搭機返台，對此，阿翔好搭檔浩子表示，「他們就是兄弟啊，打死都不會發生事情」，澄清並無曖昧情。

今Garce也出聲替老公、謝忻緩頰，說：「有人稱，流言蜚語會像股⋯龍捲風。我稱，這不過是淬煉的種子！暴風雨裡大家總霧裡看不清楚。其實！我們雙手更加緊扣著彼此。沒事！就一起衝過去就好了吧！時間它總會洗去身上的泥沙」，最後喊話說「We are family」，粉絲則說：「從沒懷疑過，只是擔心那些有的沒有的會影響你們心情。」、「沒什麼報導可寫了」、「不要管不實報導，最重要是彼此的信任，加油」。

(中時電子報)

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