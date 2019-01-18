郭正亮：韓國瑜可參考陳其邁政見 陳會支持他

陳其邁（左）去年6月28日遇到韓國瑜（右），除了和他握手，還喊：「兄弟啊！」（本報資料照片）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜17日在議會的備詢處女秀，民進黨團列出他選前提出的12項政見，問能完成幾項？韓國瑜承諾路平、愛情產業鏈2項沒問題。至於市政該如何補強？民進黨立委、也是老高雄人的郭正亮點出，韓國瑜可以把陳其邁的政見拿去參考，陳其邁也會支持他的，反正都是為了高雄。

郭正亮在政論節目《新聞面對面》點出，韓國瑜補局處長會這麼慢，就表示他根本沒準備會當選，而他提出的政策為何12項只有2項沒問題，而那2項都是立即可做的，另外10項都不是立即可做的。因為高雄的底子不好，因此韓國瑜現在就必需實事求是， 因地制宜要找方法，這不是簡單的事。郭正亮建議，陳其邁選高市長時的政見，韓國瑜可以拿去參考，陳其邁也會支持他的，反正都是為了高雄。

郭正亮認為，韓國瑜找局處長之所以會這麼困難，應該不是沒有人自動來應徵，而是太多了，然後就造成各個系統擺不平。韓國瑜也沒有想到自己會當選，他的團隊本來就很小，一下子用外來的人，這邊講他的壞話、那邊講他的壞話，就會搞得他沒辦法定案。所以這個問題韓國瑜一定要想辦法解決。

國民黨北市議員秦慧珠則建議，韓國瑜有政績，他的觀光做得不錯，帶動了觀光的人潮；第2.路平如果做得好也是不錯；第3.農產品半年內賣不出去就完蛋了，所以半年內一定要把農產品賣出去。

(中時電子報)

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