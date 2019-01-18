美不勝收農航所出版「不可見的台灣」

2019年01月18日 20:43 中時 廖德修

農委會林務局局長林華慶致詞。（廖德修攝）

農委會農林航空測量所（農航所）成立60年來，不間斷自空中記錄台灣地貌的變化，累積近百萬張航攝影像圖資。農航所特別與暖暖書屋、作者黃同弘合作，完成「不可見的臺灣─農航影像下的異視界」一書問世，果然美不勝收！

農航所所長管立豪表示，本書鎖定民國62年至97年間的類比影像進行研究。作者遍讀逾80萬張原始航拍底片，深入探索此期間的文獻，再由其中精選136幅航空底片，依時序與攝影底片種類，劃分為「可見與不可見的、凝結的時光、劇變的年代、創痛與重建」等4大主題，凸顯農航所的空照與製圖任務，並還原一甲子的航測事業與技術變革。

黃同弘則說，期盼藉由本書讓讀者經由農航所各種特殊任務，拍攝到的不可見光紅外線影像，重現台灣戰後的發展歷程。事實上，這也是首度曝光的台灣紅外線航照影像，黃同弘不禁感嘆，親眼看到這些影像會被震懾，因為美得像一幅抽象畫。

管立豪又說，這些寶貴的航照影像，都來自一張張23公分見方大小的原始航拍底片。而自民國89年起，農航所引進數位化科技，已將原始影像全面數位化，並妥善典藏於圖資倉庫中。

林務局局長林華慶則說，農航所是很特殊的單位，這兩年來農航所積極向民眾行銷，如果說歷史學家是用文字寫歷史，農航所便是用影像記錄台灣歷史，相當生動寶貴。

仔細翻開全書可發現，從高山至海埔、從農村到城市，前導的黑白全色底片，凝結了70年代的光景，也預示了當代台灣的環境課題，包含最初的地層下陷與淡水河採砂。再以彩色紅外線底片為核心，呈現不可見紅外光下的地界，顛覆了日常的視覺。

此外，從稻產量預估到轉作調查，從水庫集水區到山坡地住宅的崩塌地航攝，從河川汙染調查到重大公害地區影像資料庫建立，無不緊扣70至90年代台灣社會的劇烈變遷。觀看這些照片會備感震撼，全書非常值得購置收藏。

(中時 )