王炳忠：台灣還是青春美麗的小姐嗎？

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高雄市長韓國瑜17日在高雄市議會答民進黨議員質詢，再次以「男女關係」比喻兩岸，又稱台灣是美麗小姐，美國、大陸、日本都愛台灣，我們可以跟他們約會看電影，但不能輕易結婚。但新黨發言人王炳忠卻質疑，台灣還是青春美麗的小姐嗎？

王炳忠於18日在臉書發文指出，且不說按中華民國憲法及內戰延續，只有大陸和台灣才是一國，才有談論統一的問題，其他美國、日本根本是外國。就以韓市長自己說過的「又老又窮」而言，台灣還是青春美麗的小姐嗎？

王炳忠指出，大陸網友流傳一個段子，說「80年代看台灣是仙女，90年代看台灣是大家閨秀，到了2000年至少還是小家碧玉，再到2010年已經是老剩女，等到2020年那就是……」也許不太中聽，但確實是台灣榮景不再的寫照。

王炳忠說，其實對兩岸關係，他在2014年受邀參加台大一場座談會時，就曾經分享他的比喻，點出兩岸是從「爭祖產的兄弟」演變成「男女關係」，後來收錄在他的書裡，下篇貼文再跟大家闡述。又有人說，大家刻板印象都把大陸當男的，其實台灣才是玩弄女性的渣男，不斷用「九二共識」的婚戒騙大陸感情，卻從不承諾到底有沒有要結婚。

王炳忠說，當然還有人批評兩岸同屬一中，怎可用分裂的兩個個體來比喻？但現實是兩岸確實分治多年，許多台獨主張者就幻想能不付成本達成「天然獨」。只是台灣老本不斷流逝是事實，要想獨立也得想法子有條件，總不能最後年華老去，晚景淒涼，求著人家包養呢？

(中時 )

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