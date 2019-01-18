沙崙科學城聯外道路 春節後動工

台南市沙崙智慧綠能科學城聯外道路「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」完成招標，預計春節過後動工。（南市工務局提供）

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台南市沙崙智慧綠能科學城聯外道路「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」完成招標，預計春節過後動工。（南市工務局提供）

台南市沙崙智慧綠能科學城已積極興建開發中，為提供科學城與周邊區域間更便捷道路網，市府工務局已順利完成「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」的招標，即將於春節過後動工，預計110年初通車。

工務局表示，「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」完工後，將串聯歸仁與關廟兩大區域產業及交通，並結合台86線及台19甲線道路，加速科學城發展完善交通系統，促進地區產業經濟發展。

「高鐵銜接南154線連絡道」為南北走向，自高鐵沙崙站特定區銜接台86線及歸仁市區，路寬12公尺全長約2.3公里；「歸仁十三路延伸至關廟道路」先由高鐵沙崙站特定區向東通往關廟，再北轉銜接台19甲線，路寬25公尺全長約3.2公里，兩條道路總金額達12.3億元（含用地費），預計於110年初通車。

這兩條連絡道路的開闢，原有行道樹除保留移植再生外，並廣植綠被，全線使用LED路燈照明，充分表現「綠」色節「能」道路的特色，並可減少交通壅塞及提昇生活品質，繁榮地方經濟，均衡區域發展。

(中時 )

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