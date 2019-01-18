麥當勞廣告支持台獨？ 陸網民：給中國人一個解釋

台灣麥當勞近期播出的「要有好考運」廣告上的准考證截圖。（圖／Youtube麥當勞頻道）

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中時電子報

企業「支持台獨」疑慮又在大陸網路上爆發新事端，此次涉事的是全球知名速食麥當勞(McDonald)企業在台灣播放的廣告。眼尖的大陸網友發現麥當勞的廣告中使用了一張台灣女青年准考證的畫面，證件上「國籍」欄內填寫「台灣」。廣告截圖照片在大陸網上流傳後，激怒了廣大網友，紛紛指責麥當勞「為台獨站隊」，並且「要給中國人一個解釋」。大陸社會科學院學者受訪時則稱，「應堅決依法處置」。

據大陸《人民日報海外網》報導，麥當勞公司在台灣播出的廣告中出現了一張台灣女青年准考證的畫面，准考證畫面時間長度約2秒。這張准考證除了照片之外，還有姓名、准考證號碼與國籍等欄目，其中「國籍」欄內填寫「台灣」。

報導說，「雖然這是一支投放在台灣地區的廣告，但麥當勞所傳遞出來的立場，不僅激怒大陸廣大網友，也令不少島內網友非常失望。」有網友表示：「麥當勞官方需要給中國人一個解釋！」「麥當勞是要站隊『台獨』嗎？」

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還有的大陸網友則怒斥麥當勞的廣告稱：「國籍應該是中國！！臺灣是什麼？？是個省，請自知。」

陸媒同時也訪問了中國大陸社科院法學研究所研究員、《網路法治藍皮書》主編支振鋒，他表示，「一個中國」原則有著充足的國際法和國內法依據，中國領土主權完整是核心國家利益，必須讓中國領土主權完整相關法律顯示出鋒利的牙齒。

他指出，跨國企業應該尊重所在國法律與主權，在現實中，無論是基於實力的傲慢還是基於意識形態的偏見，跨國企業違反所在國法律、傷害所在國民族尊嚴的情況，應該利用現行法律法規予以堅決處置。

大陸《法制日報》曾報導，在2017年世界500強企業中，有83家企業母語官方網站涉及中國領土標識問題。其中，有66家公司網站錯誤標識台灣，有53家公司網站錯誤標識香港，有45家公司同時錯誤標識台灣和香港。對這些設立在大陸的跨國企業，應當嚴格依據相關法規予以處罰。

去年萬豪酒店在發給大陸會員的信件中，曾因對台灣標識不符大陸當局要求，遭到網站與手機應用程式關閉一周的處罰。

(中時電子報)

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文章來源：麥當勞要挺「台獨」？學者：應堅決依法處置

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