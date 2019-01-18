男子做了這事後午睡 卻一覺不醒...

陳姓男子(左四)吃藥午睡後昏迷叫不醒，所幸警消搶救保住一命，18日由巿議員陳美雅(左三)等人陪同，到龍華所致謝。(曹明正翻攝)

友善列印
中時

高雄鼓山陳姓男子17日中午吃完藥後睡覺，陳妻晚間要叫他起床時卻叫不醒，甚至警、消抵達時也摸不到脈搏，所幸搶救得宜，救回一命。陳男18日在高雄巿議員陳美雅陪同下到派出所向警方致謝，分局也對救人員警敘獎。

高巿警鼓山分局龍華所巡佐陳宏儒、警員林詣斌、潘毅恩、胡斯崴等4員17日晚間7時39分獲報，轄區大順路有人失去生命跡象需要協助，員警到場時陳男躺在臥室床上，對員警呼喊毫無反應，救護人員抵達也摸不到脈搏。

警消見狀緊急實施急救，陳男似乎有了反應，眾人隨即合力徒手將他搬上救護車送往聯合醫院，經醫護搶救後甦醒。對於自己從鬼門關前走一遭，陳男18日在市議員陳美雅等人陪同下，特別到派出所向積極搶救的員警致謝。

39歲陳男透露，17日早上爬完柴山，中午返家吃完飯後服用平時吃的藥物便進房休息，再度醒來人已在醫院。在妻子解釋後才得知，當晚太太見他睡太久，進房要叫他起床卻發現沒反應，趕緊報警才在眾人急救下撿回一命。

陳男18日在陳美雅、高巿警副局長陳書田及鼓山分局長葉錫山陪同下到龍華所，向巡佐陳宏儒等員致謝，陳美雅表示警消積極搶救市民生命，正符合新巿府打造「市民安心」的宜居環境。陳員等人好人好事也獲分局敘獎鼓勵。

(中時 )

陳姓男子(中)吃藥午睡後昏迷叫不醒，所幸警消搶救保住一命。(曹明正翻攝)
虐童案堂姊被羈押　6貓2狗送動物… 沒替阿嬤換尿布 男竟拿空氣槍抵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。