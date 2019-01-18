男子做了這事後午睡 卻一覺不醒...

2019年01月18日 21:04 中時 曹明正

高雄鼓山陳姓男子17日中午吃完藥後睡覺，陳妻晚間要叫他起床時卻叫不醒，甚至警、消抵達時也摸不到脈搏，所幸搶救得宜，救回一命。陳男18日在高雄巿議員陳美雅陪同下到派出所向警方致謝，分局也對救人員警敘獎。

高巿警鼓山分局龍華所巡佐陳宏儒、警員林詣斌、潘毅恩、胡斯崴等4員17日晚間7時39分獲報，轄區大順路有人失去生命跡象需要協助，員警到場時陳男躺在臥室床上，對員警呼喊毫無反應，救護人員抵達也摸不到脈搏。

警消見狀緊急實施急救，陳男似乎有了反應，眾人隨即合力徒手將他搬上救護車送往聯合醫院，經醫護搶救後甦醒。對於自己從鬼門關前走一遭，陳男18日在市議員陳美雅等人陪同下，特別到派出所向積極搶救的員警致謝。

39歲陳男透露，17日早上爬完柴山，中午返家吃完飯後服用平時吃的藥物便進房休息，再度醒來人已在醫院。在妻子解釋後才得知，當晚太太見他睡太久，進房要叫他起床卻發現沒反應，趕緊報警才在眾人急救下撿回一命。

陳男18日在陳美雅、高巿警副局長陳書田及鼓山分局長葉錫山陪同下到龍華所，向巡佐陳宏儒等員致謝，陳美雅表示警消積極搶救市民生命，正符合新巿府打造「市民安心」的宜居環境。陳員等人好人好事也獲分局敘獎鼓勵。

(中時 )