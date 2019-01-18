SBL》破繭而出！「大吉」得分寫新高擊退璞園

2019年01月18日 20:39 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

「大吉」王皓吉18日表現確實如同破繭而出！靠著王皓吉單場投進3顆三分球，更摘生涯新高19分，台啤最後以85比78逆轉擊敗桃園璞園，大吉賽後表示，「從賽前就感覺自己手感不錯，當我第3節投進第1顆三分球後就越來越順了！」

「其實賽前三哥(台啤總教練周俊三)就一直叮嚀我和伯勳，各隊碰上我們，都會放4號球員出手，所以鼓勵我一有空檔就投，千萬別遲疑，」王皓吉表示，「其實去年9月右膝受傷後，我始終沒跟上正常練習，現在總算有機會發揮了。」

打完上半場，台啤還以36比44落後，沒想到第3節一開始，王皓吉、蔣淯安兩人接連投進三分球，帶領台啤打出13比0猛攻，光在第3節，大吉就拿13分，甚至來到最後1分46秒，他更毅然切入上籃，放進穩住台啤勝局的兩分。

王皓吉(右)的女兒才4個半月大而已。(中華籃協提供)

其實王皓吉才剛晉升老爸，愛女目前已經4個半月了，讓他心態也越來越成熟，「自從有家庭後，真的有差，我必須長大了，雖然現在女兒大部分時間都交給老婆在帶，但只要我一有空，回家就會幫忙泡奶或換尿布。」大吉表示。

愛德也替台啤貢獻16分、8助攻與9籃板的接近大三元演出，王子綱12分，塞瑟夫11分、8籃板，周俊三說：「其他球隊碰上我們，確實都會放4號位置球員出手，大概是因伯勳出手欲望不高，所以我才鼓勵大吉和伯勳必須出手。」

強森雖幫璞園攻下全場最高28分，另一個洋將凱爾仍陷低潮，全場投5中2，僅拿5分、10籃板，璞園總教練麥班達說：「不能把輸球問題都怪在凱爾一個人身上，他不是『替死鬼』，輸球是全隊的責任，我們都需回去好好檢討。」

(中時電子報)