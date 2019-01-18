民進黨2018大敗原因 柯P：政府不能一錯再錯

友善列印
中時

電視台今晚播出台北市長柯文哲專訪，主持人詢問柯，去年選舉民進黨大敗的原因是什麼？柯文哲直指，政府可以做錯，單一事件並不會動搖全局，但是不可以一錯再錯，包括一例一休、年金改革、同志議題、司法改革，乃至於吳音寧、管中閔，都是沒必要的損耗，都是累積起來的。

他也談到外界最為關注的「柯綠關係」，柯文哲說，他對於2018的描述，「一開始狗搖尾巴，變成尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己搖」，世大運結束之後，民進黨內有人去煽動媒體抹紅、抹黑他，最主要是抹紅，但這種話講100遍，自己都會相信，所以後來那樣的聲音反過來控制民進黨，像是吳祥輝的葛特曼事件，就是尾巴掉在地上自己搖。

柯文哲進一步說，一開始民進黨不相信台中、高雄會輸，當時的國民黨很弱，所以剩下台北市一個柯文哲，他們想說把柯文哲幹掉就沒事了，但常常人算不如天算。

不過柯文哲也說，自己這次選舉，差點就把自己「實驗掉了」、太自作聰明了，壓到最後才請假跑選舉，募款來的錢也不夠；除此之外，這場選舉也證明在台灣，藍綠是個問題，一開始雖然選情不錯，但上綠色和平電台民調掉了15％，一日幕僚拉回來一點，後來小野、婦聯會都有影響，表示說藍綠還是問題，存在幾十年的東西，所以不是推翻藍綠高牆，應該說打亂藍綠陣勢才是真的。

(中時 )

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