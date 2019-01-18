爆米花》王政浩強攻好球帶 合庫2連霸聽牌！

合作金庫投手王政浩。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/天母報導

爆米花冠軍戰今天（18日）進行第2戰，合作金庫後援投手王政浩8局上在得點圈有人時登板化解危機，9局上更投出變相三上三下，助隊以1比0險勝，1.1局無失分助隊在冠軍戰系列賽取得2勝聽牌優勢。

戰完前7局雙方仍以0比0僵持不下，崇越8局上2出局後陽忠辰揮出二壘安打，隨後合庫換上亞運國手王政浩登板後援，面對得點圈有人狀況，他投出三振化解失分危機，續投9局上雖先出現觸身球，但接著以飛球及雙殺打完美守成。

9局下合庫趁著崇越洋投艾文（Elvin Liriano）控球失準，以1支安打及3次四壞保送攻下致勝分，以1比0收下勝利，在冠軍戰系列賽取得2勝聽牌優勢，距離2連霸只差1場勝利。

談到8局上面對得點圈有人的狀況，王政浩透露，先攻擊打者的好球帶，若打者輕易出棒，則使用變化球引誘他們，他也提到，今天比賽雖膠著，「不過資深的學長都會鼓勵像我這樣的年輕球員，年輕球員也會思考學長說的話。」

王政浩也提到，9局上結束後仍是0比0僵局，教練特別提醒球隊，「教練鼓勵我們盡量進壘，不要太強迫自己出棒、好好選球。」贏下今天這場比賽後，合庫再1勝就能拿到冠軍，不過他認為：「還是要保持平常心，不要太亢奮，太亢奮會失去感覺跟節奏。」

王政浩表示，下一戰是否登板要看比賽需要，但他仍會照常備戰。

(中時電子報)

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