王貞治要讓更多小朋友喜歡棒球

2019年01月18日 20:59 中時 黃菁菁

我國旅日棒球名將、日本職棒軟銀球團會長王貞治18日應邀在東京內幸町的日本俱樂部回顧平成的職棒史。(黃菁菁攝)

我國旅日棒球名將、日本職棒軟銀球團會長王貞治18日應邀在東京內幸町的日本俱樂部回顧平成的職棒史。被問到健康狀況時，王貞治表示，胃癌手術後已經過12年，很慶幸癌症沒再復發，也沒有生什麼其他的病，現在就是營養差點，體力欠佳，但還是可以自由地活動，做自己想做的事。

2006年舉辦第1屆世界棒球經典賽（WBC）時，王貞治率領日本國家代表隊赴美參賽並奪得冠軍。他回顧指出，當時找參加選手是一大難題，所幸外野手鈴木一朗最早答應出賽，後來順利成軍，剛開始日本隊打得不好，都準備打包行李返日了，沒想到後來有了起死回生的機會，最後拿到冠軍，給選手們很大的自信。

王貞治曾任巨人球團監督，1995年任大榮(現在的軟銀)監督至2008年。王貞治在選手時代的勁敵是長●茂雄，當他當上監督時兩人又棋逢對手。王貞治2000年率領軟銀與長●率領的巨人隊在日本職棒賽中對戰，造成轟動的話題。

王貞治在記者會上說到與長●的革命感情，他說：「長●對我而言是很特別的存在，我希望他一直都很元氣且閃耀。他比我年長，當弟弟當然會一直想超越哥哥。對我而言，和他一起交戰的那年也是特別的1年。」

中風的長●傳出已出院回家靜養的消息，王貞治表示，「很好呀。現在還很冷，春天到夏天時，希望他能以健康的姿態出現在棒球場，這不僅是棒球迷的希望，全日本的人也都在等著他」。

被問及棒球人口減少的問題時，王貞治表示，棒球真的是很有趣的運動，要讓父母和小孩了解棒球的有趣之處，首先讓小朋友們體驗是很重要的。現在有樂樂棒球(TeeBall)可，可以讓小朋友從簡單的體驗開始，讓他們對棒球產生興趣。我們也成立了財團，希望透過小型體驗活動，讓更多小朋友喜歡棒球。

(中時 )