被蔡英文當成2020對手？柯P：最大敵人是自己

2019年01月18日 21:00 中時 張潼

電視台今晚播出台北市長柯文哲專訪，主持人問柯，是否覺得蔡英文總統將他當成2020的對手？柯文哲直言這叫做想太多，他更引用電影「武狀元與蘇乞兒」裡面的一句話說，皇上英明神武，讓國泰民安，那鬼才要當乞丐，意思就是說，只要自己做得好就好，最大的敵人永遠都是自己。

柯文哲還說，對的事情做，不對的不要做，認真做，其他交給上天，2018就是大家想太多，而且有時也是時也運也命也，有時不時說「你不行」，而是運氣不好、遇到厲害對手，畢竟考第一名的條件是要第二名考得比你差，而這個對手也不是我們可以決定的，常常是天決定的；他認為，到現在為止，國民黨沒有出現很強的對手，如果像是2008年的馬英九，那就不要玩了。

主持人追問，柯文哲提到武狀元蘇乞兒的故事，意指現在的人做不好，有人會想取而代之，那柯有這個想法嗎？柯文哲僅說，每個人把自己事情做好就好，想那麼多幹什麼？大家快快樂樂，人生是苦海，讓別人快樂一點，這樣就好，尤其他最近常常想證嚴法師，「我不覺得她影響力比總統小，所以不一定要做什麼。」

但主持人仍問，社會上氣氛，希望柯文哲出馬參選？柯說，所以那不正常啊，有誰來當總統以後，從此王子公主過幸福快樂子？阿扁撐6年民調下降、馬4年、小英2年，表示台灣民眾，自己要想想看，我們對政治人物的期望是不對的，國家之力量在國民全體，如果國家基礎結構不是很好，換誰當總統也一樣。

柯文哲還說，現在憲政體制也是怪，做得好才是怪事，我們18年換15個行政院長，梅克爾16年都沒換；如果老是出車禍，可能是駕駛不好，也可能車不好，但連換3個都出車禍，真的是車子有問題。

(中時 )