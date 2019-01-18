被蔡英文當成2020對手？柯P：最大敵人是自己

友善列印
中時

電視台今晚播出台北市長柯文哲專訪，主持人問柯，是否覺得蔡英文總統將他當成2020的對手？柯文哲直言這叫做想太多，他更引用電影「武狀元與蘇乞兒」裡面的一句話說，皇上英明神武，讓國泰民安，那鬼才要當乞丐，意思就是說，只要自己做得好就好，最大的敵人永遠都是自己。

柯文哲還說，對的事情做，不對的不要做，認真做，其他交給上天，2018就是大家想太多，而且有時也是時也運也命也，有時不時說「你不行」，而是運氣不好、遇到厲害對手，畢竟考第一名的條件是要第二名考得比你差，而這個對手也不是我們可以決定的，常常是天決定的；他認為，到現在為止，國民黨沒有出現很強的對手，如果像是2008年的馬英九，那就不要玩了。

主持人追問，柯文哲提到武狀元蘇乞兒的故事，意指現在的人做不好，有人會想取而代之，那柯有這個想法嗎？柯文哲僅說，每個人把自己事情做好就好，想那麼多幹什麼？大家快快樂樂，人生是苦海，讓別人快樂一點，這樣就好，尤其他最近常常想證嚴法師，「我不覺得她影響力比總統小，所以不一定要做什麼。」

但主持人仍問，社會上氣氛，希望柯文哲出馬參選？柯說，所以那不正常啊，有誰來當總統以後，從此王子公主過幸福快樂子？阿扁撐6年民調下降、馬4年、小英2年，表示台灣民眾，自己要想想看，我們對政治人物的期望是不對的，國家之力量在國民全體，如果國家基礎結構不是很好，換誰當總統也一樣。

柯文哲還說，現在憲政體制也是怪，做得好才是怪事，我們18年換15個行政院長，梅克爾16年都沒換；如果老是出車禍，可能是駕駛不好，也可能車不好，但連換3個都出車禍，真的是車子有問題。

(中時 )

民進黨2018大敗原因 柯P：政府不… 陳吉仲哽咽談吳音寧下台 網友噓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。