陳吉仲哽咽談吳音寧下台 網友噓聲四起

農委會主委陳吉仲接受媒體專訪，談到北農前總經理吳音寧時表示，佩服其堅持原則的態度。（圖／PopRadio提供）

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中時電子報
/綜合報導

農委會主委陳吉仲今天接受黃光芹廣播節目專訪，對北農前總經理吳音寧去年大選後下台一事仍深感不平。民進黨去年選舉大敗究責，要求吳音寧自行離職。陳吉仲表示，他邀吳音寧來農委會，試圖說服她自動請辭，吳音寧拒絕，堅持她怎麼來的，就怎麼走，要把整個離開的程序走完。最後在北農董事會表決下被迫辭職。陳吉仲提及此事一度哽咽，指他面對信念堅強的吳音寧相形慚愧。

陳吉仲並對自己原本說要與農委會前主委林聰賢同進退，但林聰賢下台了，他卻升任主委。陳吉仲表示，因為受到李金龍、曹啟鴻、林聰賢三位前主委的鼓勵，以及院長蘇貞昌對他說，要為國家不要想到個人，因此他後來決定留任。他強調，要解決農民的問題，要做出農業部門最高的貢獻，他幾乎沒有應酬，幾乎都埋在工作裡。

對陳吉仲受訪言論，網友表示：「陳吉仲你也夠無能，接下來換你下台」、「請問『韓總』為什麼被你們請下台？還哽咽呢，噁心！」、「其實你更應下台，欺負農民夠夠」、「噁心不足以形容」、「慚愧還不下台」、「自己不下台，才是相形慚愧」、「貓哭耗子假慈悲」、「副升為正就裝吧！民進黨就是喜歡這種貨色！爛到2020吧」。陳吉仲與網友對吳音寧被辭職及他留任升主委反應兩極化，足見蘇貞昌內閣「接地氣」仍待努力。

(中時電子報)

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