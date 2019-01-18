幼稚園汐止分局送歡樂 警示範打靶獲萌娃崇拜

2019年01月18日 21:06 中時 許哲瑗

今日上午9點多，汐止區名人幼稚園大班及幼幼班二十多位小朋友們，在園長及老師的帶領下，帶著歡喜感恩的心情來到汐止警分局，他們一進分局大門立即排好隊形拍起小鼓、搖起手鈴跳了一首「恭喜恭喜你」給現場的警察叔叔與姐姐及志工們欣賞。

汐止區名人幼稚園大班及幼幼班二十多位小朋友們到汐止分局散播歡樂。（許哲瑗翻攝）

原來，小朋友們對於不分日夜維護治安及交通的警察相當敬佩，準備特別節目向辛苦的警察們致意，現場的警察哥哥及姐姐們也回贈了警車鑰匙圈給小朋友紀念，在分局門口也擺出警用裝備與巡邏車及大重機讓他們乘坐及體驗。

當時在分局靶場剛好有射擊訓練，在現場教官的協助下，小朋友們在安全預備區內觀看員警射擊訓練，幼兒們好奇的抬起頭紛紛的向靶場內注目，雖然隔著防彈玻璃但槍聲的震撼仍讓他們紛紛起摀耳朵，現場教官也介紹靶場及警察訓練過程，現場幼兒們紛紛說出長大也要當警察拿槍抓壞人，聽的現場員警們比出讚!要他們加油。

汐止區名人幼稚園大班及幼幼班二十多位小朋友們到汐止分局散播歡樂。（許哲瑗翻攝）

回到一樓大廳後，員警們針對最近發生的虐童案，宣導小朋友們要勇於撥打「113婦幼專線」求援，也希望老師們多關心幼童言行，發現異常即時通報分局協助，一起守護幼童長大!最後在老師及小朋友們一起喊出「謝謝警察叔叔!謝謝警察姐姐!」後，整個歡樂的活動在11點結束。

(中時 )