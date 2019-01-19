恆春旅遊醫院提早拜年 請知名書法家現場揮毫送春聯

2019年01月19日 07:14 中時 謝佳潾

恆春旅遊醫院18日聘請書法家王泰老師到院內現場揮毫，贈送喜氣洋洋的春聯給民眾。（謝佳潾攝）

恆春旅遊醫院18日聘請書法家王泰老師到院內現場揮毫，贈送喜氣洋洋的春聯給民眾。（謝佳潾攝）

農曆過年將至，恆春旅遊醫院提早向民眾拜年，18日請來屏東知名書法家王泰老師到院內現場揮毫，約寫200幅春聯免費送給大家，而王泰還相當貼心地採客製化服務，不僅幫民眾寫想要的字，還順便畫畫給予祝福，有位想生寶寶的民眾便得到「兩隻小豬」的祝福。

王泰是屏東知名書法家，某次在慈善活動中與恆春旅遊醫院結緣，3年前便在院方的邀約下、年年到院內現場揮毫寫春聯並送給民眾，且他還相當貼心，不僅寫字還畫畫，此外還提供客製化服務，有位想生寶寶的民眾一句「可以幫我畫兩隻小豬嗎」，他便畫在春聯上盼對方夢想成真。

恆春旅遊醫院表示，王泰老師的書法資歷有20多年，除了書法功力深厚外，更有厚實的國畫底子，他真的讓春聯增加特色以及喜氣、活潑。

醫院指出，許多民眾知道王泰老師又要來寫春聯時，頻頻詢問可以索取的時間，有的人還希望能不能採預約制，更有人一大早就到現場排隊，就盼拿不到這富有溫度祝福的春聯。

院長潘正欽表示，王泰老師在醫院現場揮毫已是第3年，排隊領取的民眾依舊反應熱烈，看到這場景真的感到熱鬧又溫馨，很開心能在歲末年終之際，為就醫民眾及家屬增添喜氣，也祝福大家在新的一年能身體健康、事事如意。

(中時 )