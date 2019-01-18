高歌《榕樹下》 余天跨區為王義川開唱催票

2019年01月18日 22:25 中時 馮惠宜

台中市第5選區立委補選候選人王義川18日到軍福宮舉行「廟口開講」，邀請到余天到場獻唱。（馮惠宜攝）

台中第5選區（北屯、北區）立委補選進入倒數階段，民進黨候選人王義川18日晚間的「廟口開講」在軍福宮登場，特別邀請到藝人余天到場獻唱，他用招牌歌曲《榕樹下》為經常說台中有三川：綠川、柳川、王義川的第三川拉抬人氣，倆人更一起高歌，吸引近500人前往聆聽，場面熱鬧。

這場廟口開講，除也投入三重區立委補選的余天專程南下站台外，外現場包括曾朝榮、謝明源、蔡耀頡、李天生議員，以及新北市議員何博文都到場為王義川助講。

余天強調，台中市盧秀燕市長放棄不做的政見和建設，請大家用選票支持王義川到立法院搶回來，共同捍衛過去林佳龍市長所爭取到的建設。王義川也表示，對手沈智慧對於國家認同的議題不表態，對地方上的事情不關心，沒有資格擔任民意代表，現在民調已逐漸追上，有信心能夠贏得最後勝選。

余天更與王義川合唱經典代表作《榕樹下》，還特別獻唱台、日語版本，余天笑說以後要把這個獨家的台、日語版本歌詞抄給王義川，這個版本他一定不會唱，讓現場民眾歡笑不斷。

身為台中人的何博文也特別回到故鄉為王義川站台，他表示，民進黨是台灣人生養的孩子，求好心切難免會要讓孩子受到教訓。但是九合一大選後看到國民黨的黑金派系回鍋，更讓大家搥心肝和鬱卒，利用這次立委補選的機會，呼籲大家全力支持王義川彌補遺憾。

(中時 )