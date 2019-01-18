高歌《榕樹下》 余天跨區為王義川開唱催票

台中市第5選區立委補選候選人王義川18日到軍福宮舉行「廟口開講」除邀請到余天到場獻唱，現場包括曾朝榮、謝明源、蔡耀頡、李天生議員，以及新北市議員何博文都到場為他助講。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
台中市第5選區立委補選候選人王義川18日到軍福宮舉行「廟口開講」，邀請到余天到場獻唱。（馮惠宜攝）

台中第5選區（北屯、北區）立委補選進入倒數階段，民進黨候選人王義川18日晚間的「廟口開講」在軍福宮登場，特別邀請到藝人余天到場獻唱，他用招牌歌曲《榕樹下》為經常說台中有三川：綠川、柳川、王義川的第三川拉抬人氣，倆人更一起高歌，吸引近500人前往聆聽，場面熱鬧。

這場廟口開講，除也投入三重區立委補選的余天專程南下站台外，外現場包括曾朝榮、謝明源、蔡耀頡、李天生議員，以及新北市議員何博文都到場為王義川助講。

余天強調，台中市盧秀燕市長放棄不做的政見和建設，請大家用選票支持王義川到立法院搶回來，共同捍衛過去林佳龍市長所爭取到的建設。王義川也表示，對手沈智慧對於國家認同的議題不表態，對地方上的事情不關心，沒有資格擔任民意代表，現在民調已逐漸追上，有信心能夠贏得最後勝選。

余天更與王義川合唱經典代表作《榕樹下》，還特別獻唱台、日語版本，余天笑說以後要把這個獨家的台、日語版本歌詞抄給王義川，這個版本他一定不會唱，讓現場民眾歡笑不斷。

身為台中人的何博文也特別回到故鄉為王義川站台，他表示，民進黨是台灣人生養的孩子，求好心切難免會要讓孩子受到教訓。但是九合一大選後看到國民黨的黑金派系回鍋，更讓大家搥心肝和鬱卒，利用這次立委補選的機會，呼籲大家全力支持王義川彌補遺憾。

(中時 )

陳吉仲哽咽談吳音寧下台 網友噓… 2天議會備詢 韓國瑜：聯考後沒那…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。