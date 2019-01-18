鹿希派開唱禁談女友 老爸吳宗憲隔空喊話打氣

鹿希派與斯亞合體開唱。

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中時

鹿希派與斯亞18日在台北三創舉辦「FAMOUSPIE」演唱會，鹿希派坦言，演出最擔心歌迷不太熟悉他的歌會沒共鳴，老爸吳宗憲人在馬來西亞工作，也透過視訊幫他加油打氣，「嗨！謝謝你們，感謝所有好朋友的支持，加油！要好好珍惜你現在所擁有的，每個為你鼓掌的人，都是你的衣食父母，繼續加油！OK！」姊姊Sandy則是獻上花籃支持。

為了演出全家人再三叮嚀他不要亂說話，並特別順過一次，讓他心裡也覺得蠻踏實，被問到女友時他「禁談」，還幽默回應：「爸爸會揍我」！演唱會上斯亞也準備四套服裝，在台上大玩變裝秀，露出32D好身材。

2人繼去年在吳宗憲台北小巨蛋演唱會上合體演出後，再度合體開演唱會坦言難免有點緊張，鹿希派大誇斯亞身材「是我10年來看過最辣的，對於觀眾反應自認「做好表演者該做的事就好！」而斯亞也覺得「不要迷失」就好。

鹿希派去年8月因揚言炸北市府惹風波，讓他更加正視自己真正想要作的事，演唱會除了表演首張專輯《Ambulance》裡的歌曲外，也發表了新的作品，並同時預告他的新EP《Blessed》即將發行，而演唱會結束後，鹿希派也將飛回美國讀書，期待下次回來能帶更多好音樂給大家。

斯亞日前被拍到孫協志溫馨接送，她表示，「兩人目前是好友關係，他是蠻照顧後輩的前輩，個性本來就是會照顧人，會對每個新人都給鼓勵」，她也說，孫協志「應該在忙不會來」，但還是有傳簡訊幫她加油打氣。被問到孫協志是不是她的菜，她秒回：「直接打槍人家會不會不太禮貌？」並說：「我比較喜歡韓系像朴敘俊類型，不是年紀關係，而是型的不同！」

(中時 )

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