歲末送暖！立委江永昌與會計師公會贈米關懷弱勢

農曆年節將屆，立委江永昌與新北市議員張志豪、中華民國會計師公會、台灣省台北市會計師公會等單位，15日上午在中和區復興國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」愛心贈米活動。（葉書宏翻攝）

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農曆年節將屆，立委江永昌與新北市議員張志豪、中華民國會計師公會、台灣省台北市會計師公會等單位，15日上午在中和區復興國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」愛心贈米活動。（葉書宏翻攝）
農曆年節將屆，立委江永昌與新北市議員張志豪、中華民國會計師公會、台灣省台北市會計師公會等單位，15日上午在中和區復興國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」愛心贈米活動。（葉書宏翻攝）
農曆年節將屆，立委江永昌與新北市議員張志豪、中華民國會計師公會、台灣省台北市會計師公會等單位，15日上午在中和區復興國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」愛心贈米活動。（葉書宏翻攝）

農曆年節將屆，立委江永昌與新北市議員張志豪、中華民國會計師公會、台灣省台北市會計師公會等單位，15日上午在中和區復興國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」愛心贈米活動，希望能藉由學校管道將白米送到需要的家庭手中。

江永昌第三度與中華民國會計師公會合作，在農曆年前辦理贈米活動。今年會計師公會再加碼，由台灣省會計師公會理事長田乾隆代表捐贈1200包白米，希望家長不用為三餐煩惱，讓弱勢家庭可以安心的過好年。

張志豪表示，第二度與江永昌和會計師公會合作，如此有意義的活動讓人間處處有溫暖，要特別感謝江永昌委員和公會的善心，現在身為民意代表，希望在能力範圍內能夠為社會盡一份心力，也會監督新北市政府社會局能夠加強對弱勢家庭的關懷與照顧。

復興國小校長周德銘表示，非常感謝會計師公會以及江立委共同給清寒的孩子一個溫暖的贈禮，任何一個成功，絕不是靠著一個人百分之百的努力，每個人所貢獻的百分之一才是成功的關鍵，校方在感激之餘，也會告訴孩子，時時刻刻存著感激之心，未來有能力回饋社會之時，別忘了將這份感恩轉化為更多的善舉。

江永昌說，社會資源應該要妥善安排，做最有效的利用。身為民意代表，結合社會公益力量給予弱勢族群最實質的幫助，也是自身的職責。窮不能窮教育，苦不能苦孩子，選擇透過學校發放物資，是因為除了低收戶外，還有許多弱勢需要協助，相信第一線的老師能發現潛在的弱勢學童，並快速發放物資給這些孩子，讓這些家庭年節物資不至匱乏。

(中時 )

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