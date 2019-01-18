劉以豪、陳庭妮 笑談拍婚紗往事

2019年01月18日 21:48 旺報 廖慧娟

電影《比悲傷更悲傷的故事》全台票房破2億元，話題偶像劇《種菜女神》正在愛奇藝台灣站及台視、東森綜合台播出，讓劉以豪與陳庭妮成為新的CP，今天（1月18日）2人應邀參加手機大廠三星在大中華區開設的第1家旗艦店開幕儀式，吸引大批民眾圍觀，一度造成微風南山百貨動線大塞車。

劉以豪、陳庭妮笑說，其實2人早在5、6年前就已經首次合作，當時都還是新人模特兒，為婚紗公司拍攝婚紗照，在攝影棚第1次見到對方，完全不熟的2人，配合攝影師的指揮，展現各種準新人的甜蜜。述說這段往事時，2人還搞笑模仿當年青澀拍照的各種姿勢，樂不可支。

2人表示，《比悲傷更悲傷的故事》拍攝時，2人因角色的關係，沒有太密切接觸，反而是在花蓮拍《種菜女神》時，因為與劉子謙等人長時間聚在一起工作，成了好朋友；由於《比悲傷更悲傷的故事》在新加坡、馬來西亞等地都傳出票房佳績，最近2人還要一起到新加坡舉行活動，感謝觀眾支持。

為新款三星手機站台的2人，不約而同表示，除了通訊功能外，最常用手機拍照、聽音樂或是看劇本。陳庭妮表示，現在的劇本都是電子版，經紀人傳給她，就直接存在手機裡，雖然螢幕比電腦小，但方便攜帶觀看；劉以豪表示，在手機上看劇本，沒有時間、地域的限制，可以充分利用工作空檔，走到哪看到哪。

人氣越來高的2人最近都有很多劇本送上門，劉以豪表示，他的夢想是演一個武功高強、有動作戲、很酷的角色，請經紀人幫忙留意；陳庭妮則是希望跳脫純情愛的主題，挑戰更多不同的角色，尤其是內心黑暗的，可以盡情使壞。

(旺報 )