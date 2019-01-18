來台南走春2019台南古蹟行春活動滿檔

古蹟景點運用春聯、五福紙及大紅燈籠等傳統年節裝飾妝點完成「迎春納福‧古蹟春節佈置」，讓大家提前感受過年的氣氛。（台南市文化局提供）

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過年走春，台南各大古蹟景點都吸引大量遊客走春，台南市政府文化局今年初一至初六期間，特別規畫「2019台南古蹟行春」一系列目不暇給精采活動，26日起，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及延平郡王祠等各大古蹟景點運用春聯、五福紙及大紅燈籠等傳統年節裝飾妝點完成「迎春納福‧古蹟春節佈置」，讓大家提前感受過年的氣氛。

新春活動目不暇給，包括「金銀開運湯圓DIY」、「祥獅獻瑞雙獅會－妖怪手錶小石獅及奶油獅古蹟一日大使」、「新春水仙花展」、「金城茶藝市集」以及「街藝幻想曲」、「古蹟音樂沙龍」與「樹屋音樂會」等，邀民眾來台南過年。今年安平古堡還首度在過年期間夜間開放，2月5日初一至10日初六期間，夜間延長開放至晚間8點半。

春節期間，文化局也特別安排「金銀開運湯圓DIY」活動，讓民眾體驗搓湯圓的樂趣，喜氣又開運。初三、初四則昂別出心裁規畫「祥獅獻瑞雙獅會」，由台日人氣明星獅－妖怪手錶小石獅及奶油獅擔任古蹟一日大使，帶給大小朋友滿滿的歡樂，還有限量贈品等您來拿。

億載金城初一至初三則有「金城淘寶茶藝市集」活動，結合茶藝相關小文創攤位及茶陶藝市集、以及邀請茶藝師以茶為媒介，慢遊欣賞古蹟之美。走春賞花則不能錯過延平郡王祠「幾度春風深醞釀-新春水仙花展」，敬請民眾把握展示檔期。

「古蹟音樂沙龍」及「樹屋音樂會」各個優質音樂團隊將讓古蹟區瀰漫滿滿的音樂氣息、「街藝幻想曲」演出者也將大顯身手使出渾身解數帶來的絕倫的街頭藝術。

文化局也提醒，春節期間在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及原臺南廳長官邸，現場均有安排免費定時深度導覽解說服務，而安平古堡也有「2019年鯨奇重現遊安平」導覽活動，每日由資深解說員分梯帶領遊客穿梭安平洋行、老街等安平歷史、私房景點，全程免費。

委外古蹟景點包括林百貨、十鼓文創園區、納涼屋、德陽艦、花喫靜苑、藝術轉角、樹屋咖啡等春節期間也有豐富的年節活動及相關優惠方案。「2019台南古蹟行春」各項精彩活動以及台南各大古蹟景點春節開放時間等相關訊息，可上文化局網站或2019台南古蹟行春活動網站查詢。

(中時 )

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