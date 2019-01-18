尾牙怕冷場？這個「暖場利器」最受歡迎

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進入企業尾牙旺季，各家企業紛紛比氣勢、拚排場，做足行銷宣傳！然而，對上班族來說，怎樣的尾牙最有趣？根據1111人力銀行最新調查，尾牙入場前的暖場遊戲，以近年流行的「迷你KTV歡唱亭」最受歡迎，其次是「扭蛋機」，再來是「主題道具拍貼」、「彈珠台」跟「抓娃娃機」。

此外，1111調查顯示，上班族參加尾牙，最怕遇到「老闆長官／貴賓致詞冗長」，其次是「尾牙變政治人物政見發表會」，再來是「菜不夠吃／難吃」、「被迫上台表演」及「尾牙活動冗長／超時」。

1111表示，如何讓員工不覺得自己是在加班而是在享受部門同樂的氛圍中，舉辦時段也是一門學問，有將近5成受訪者表示，最討厭在「假日晚上」吃尾牙，其次是「假日中午」，原因不外乎是不想占用自己休息時間。

根據1111調查顯示，今年有8成6的受訪上班族確定能吃到尾牙，至於尾牙舉辦的規模，相較去年僅7.58％「加碼」擴大，70.08％「維持」去年水準，還有22.34％「縮減」規模。

為了解上班族對尾牙的期待，1111人力銀行設計「上班族尾牙心聲調查」，針對1111人力銀行之求職會員，進行網路問卷抽樣調查，時間自2019年1月2日17日，有效樣本數為1,074份。

(工商 )

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