貴公子謝佳見 年收入曾不到10萬

2019年01月18日 22:03 中時 洪秀瑛

謝佳見今出席活動。（先勢提供）

謝佳見18日出席屈臣氏「加1元多1件」活動，現場吸引許多民眾搶拿限量「$1元好運紅包」，被問農曆年如何安排？他和一起拍過《16個夏天》的林心如、許瑋甯感情不錯，曾去林心如家過年，前陣子許瑋甯傳婚訊，他表示沒聽說，今年農曆年還沒安排，笑言：「朋友都會可憐我、收留我。」

自從媽媽去世後，謝佳見在大馬就很少和家人一起過年，爸爸也都在新幾內亞做超市生意。他說爸爸還是在新幾內亞，不會回大馬過年，所以他也決定留在台灣，大馬習俗是沒結婚不用包紅包，他沒有包紅包壓力。由於爸爸定居在當地，他坦言17歲時曾在暑假時去爸爸的超市打工，去過之後就不想再去，「很恐怖的地方，很危險啊，大家出門都會配槍，一不小心就會碰到有人開槍」。

他說，自己的伯父曾到銀行存錢，因擔心被搶，因此拿手銬和錢箱銬在一起，結果遇到搶匪，手遭砍斷，整箱錢被劫走，有次他和超市員工到夜店喝酒，回來後爸爸很生氣，「他很擔心我在夜店出意外，回來後他罰我禁足，一個禮拜不跟我講話」至今讓他印象深刻。

他在馬來西亞家境富裕，不過剛來台發展時很窮，有一年是去香港女友人家過年，當時他來台簽給海碟唱片，發EP成績不好，工作少，年收入不到10萬，爸爸不支持他，他也不敢跟爸爸拿錢，直到《16個夏天》入圍金鐘及拍了電視劇《我的寶貝四千金》，成績被看到，爸爸才接受「兒子在做這件事」，他虧爸爸說：「他也是比較愛面子的。」

(中時 )