高中生愛上妙齡女直播主 竟花30萬元斗內她

一名高中少年愛上《17》直播上的直播主，並在2個月內花了30萬元協助她「母親生病需要醫藥費、弟弟需要學費」等困難，後少年母親發現，氣得對直播主提告。(圖片來源:Pixabay)

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中時電子報

臺北市一名17歲的高中生在《17》直播迷上一名20多歲的洪姓正妹直播主，後洪女以各種理由，騙取高中生共30萬，對方母親得知後，氣得對洪女與17直播負責人呂瑜庭提告。臺北地檢署審後，考量洪女認罪且與高中生母親達成和解，將洪女不起訴處分；檢察官並認定全案為洪女一人所為，與《17》無關，判呂女不起訴處分。

據《蘋果》報導，洪女於去年６月認識高中生後，２人便常透過賴私下連繫，更互稱「老公」、「老婆」。洪女對高中生稱，只要達成業績目標就可以放假，陪少年去耶誕城玩，更向少年抱怨母親生病需要醫藥費，以及弟弟需要學費等，要求高中生金援。

高中生信以為真，將母親交給他使用的30多萬元存款陸續匯款給洪女，更會買點數送她，協助她達成業績，短短2月內，高中生便將30多萬花費殆盡。高中生母親後發現此事，逼問兒子後，高中生才坦承都將錢給了洪女。

檢警調查後，洪女坦承詐騙高中生，並表示她相當懊悔，已將30多萬元還給少年母親，並與對方達成和解，少年母親亦表示不再追究。檢方認為洪女沒有前科，且已認罪並與少年母親達成和解，予以洪女不起訴處分；對於《17》直播，檢方則認為呂女不知情少年與洪女私下連繫的狀況，認為洪女詐欺一事與《17》無關，以罪嫌不足不起訴呂女。

(中時電子報)

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