SBL》第3節定勝負！金酒灌倒達欣穩坐龍頭

2019年01月18日 22:32 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

第3節雙方懸殊表現，徹底決定這場比賽勝負！光在第3節，金門酒廠單節轟進37分，也只讓台北達欣拿下14分，轉眼擴大領先差距到26分，讓金酒最後以96比82輕鬆灌倒達欣，更以14勝8敗戰績，繼續穩坐聯盟龍頭寶座。

金酒不僅在第3節得分徹底壓過達欣，在籃板數上，也以17比8領先，雙方命中率更加明顯，金酒投23中14，單節命中率高達6成09，反觀達欣投17中2，命中率是可悲的1成18，雙方差距當然在這節拉開，甚至再也追不上。

「我想第3節應該是達欣防守出了狀況，也許是他們連兩天出賽，打到下半場真的累了，」金酒執行教練吳俊雄表示，「不過這場比賽我們球的流動與走位做得比較好，也送出不少小球，但我們必須力求穩定，也讓這種狀況變成常態。」

金酒此役表現確實相當平均，佐藍拿下23分、9籃板，夏普也拿22分、11籃板，于煥亞12分、9籃板及5助攻，李家瑞11分，張容軒10分，吳俊雄賽後相當讚許佐藍快速融入團隊，畢竟佐藍4日才來報到，如今表現越來越出色。

佐藍自己不敢居功，強調這一切都是團隊帶來的結果，「自從我來到這裡，就希望可以帶來更多能量，甚至更多積極防守、籃板與碰撞，如今我也逐漸找到球隊定位，就算我沒法進球，也不會著急，而是改變打法，真正打出團隊！」

達欣以梅約20分最高，麥克連19分、22籃板，面對球隊慘敗結局，達欣總教練范耿祥說：「這場比賽我們籃板掌握得太差，該抓下來的都沒抓到，尤其在第3節，我想2連敗確實給我們的體能帶來影響，雖很艱苦，卻不能當藉口。」

(中時電子報)