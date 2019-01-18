余天選舉賠光5間房 陳揮文：賣假啦！揭立委出手超闊

2019年01月18日 22:35 中時電子報 吳玫穎

余天接受民進黨徵召，宣布參選新北市三重區立委補選，他過去曾說走上政治路，讓他賠了5棟房子，日前妻子李亞萍更自爆兩人加起來存款不到50萬。對此，名嘴陳揮文今晚直接在廣播節目中勸余天，「我是衷心的建議余大哥跟亞萍姐如果你選舉選到要賣房子、每個月還要倒貼，那你不要選了！」

為何會勸余天不要選？陳揮文在《飛碟晚餐》直言人家選舉是選「好野」，那你越選越窮，他講到一半忍不住失笑說：「余大哥，賣假啦！」直言如果余天真的選到會虧本，那不要選了。

陳揮文更直言很同情台北新科市議員游淑慧，因為如果要參加國民黨黨內初選的民調要50萬，若民調沒有很前面、沒有被提名，那50萬是不還的，「那假設你民調第一名、第二名，有提名你對不對，那50萬也不還，呵呵呵。」

游淑慧曾因為這50萬，很猶豫要不要參加黨內初選，也因此讓陳揮文很同情，一個沒有錢、沒有背景的人，她要去選黨內初選而已，她會為50萬猶豫，「黑金型、派系支持的，A來A去那款的，50萬？500萬他都敢砸了！」

此外，陳揮文還爆料10幾年前有位立委參加政論節目，對方不僅不拿車馬費，還拿了一包裡面裝有台幣10萬的信封要給主持人，說要幫製作單位加菜，但主持人當然不敢收這個錢，但從此之後這位主持人也不敢再邀這位立委上節目了。

(中時電子報)