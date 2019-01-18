彰化4月大女嬰 送托嬰中心三天卻死亡

女嬰全身發紫後失去呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治，檢警已相驗並解剖，進一步釐清死因。(謝瓊雲翻攝)

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彰化縣驚傳也有嬰兒在托嬰中心猝死案件。4個月大王姓女嬰因家中有長輩臨時住院，本月7日被送到員林市某托嬰中心，才受託照顧第3天竟傳出全身發紫、休克沒心跳，緊急送醫仍宣告不治。家屬要求檢視監視器畫面卻遭拒絕，懷疑女嬰死因不單純；彰化地檢署指，14日已進行女嬰遺體解剖，但驗屍報告預計農曆春節年後出爐，才能釐清死因。

根據了解，女嬰平日由阿嬤照顧，近日阿嬤因眼疾需住院開刀，於是，家長將女嬰送到員林一家標榜24小時全程監視、提供網路遠端視訊服務的托嬰中心，進行日間托育，到晚上再接回家中。

女嬰因平日負責照顧她的阿嬤住院開刀治療眼疾，被送往員林市一家托嬰中心，第三天就猝死。(謝瓊雲翻攝)

9日上午7點半，女嬰母親將她送到托嬰中心，不料1小時後竟接到托嬰中心急叩，告知女嬰失去呼吸心跳了，救護車上一路對女嬰進行CPR心肺復甦術，轉送至彰化基督教醫院急救，仍回天乏術。

托嬰中心員工面對媒體上門追問，僅表示負責人不在、無法代為回應。員林警方獲報後報同檢方進行相驗；檢方初步相驗結果，並無外力造成傷勢，但女嬰肺部有水腫、心肌異常，懷疑心肌炎，不過窒息、溢奶等，也會導致肺水腫，已先行解剖。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，女嬰猝死當天，檢察官偕同法醫進行遺體相驗，並在14日解剖，還要等農曆新年過後才能得知詳細報告，目前托嬰中心已提供檢警案發當時的監視器畫面，家屬也看過，檢察官也已訊問相關人員，死因還有待進一步釐清。

彰化縣政府社會處副處長陳素貞指出，第一時間接獲通報，當時是老師準備要更換女嬰尿布時，發現女嬰異狀、心跳薄弱，緊急施以CPR後送醫。初步派員了解，女嬰並無明顯外傷，也未發現不當對待；該托嬰中心由4名保母負責照顧20名嬰兒，也符合法定比例，過去並未有不良紀錄。

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女嬰因平日負責照顧她的阿嬤住院開刀治療眼疾，被送往員林市一家托嬰中心，第三天就猝死。(謝瓊雲攝)
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