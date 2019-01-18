川普擋眾院議長裴洛西出訪海外　美政府關門大戰升溫

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美國總統川普17日暫緩眾院議長裴洛西（NancyPelosi）搭軍機出訪海外行程，顯然是回敬裴洛西通知川普延後赴國會發表咨文。川普與國會民主黨因築牆經費僵持不下，政府關門已進入第4周，雙方你來我往凸顯對立加劇。

裴洛西率領國會代表團原訂17日前往比利時、埃及和阿富汗訪問7天，就在出發前一刻被川普攔下。數名代表團成員已經坐上停在國會外的接駁車，準備前往空軍基地搭機時，川普公開寫給裴洛西的信函，阻擋她出訪。

川普在信中寫道：「有鑑於美國80萬名偉大的公務員無薪可領，相信你也會同意，延後這次公關行程完全恰當。」川普還說：「當然你也有權自費搭民航機前往。」

裴洛西16日才致函川普，建議他把預計29日發表的國情咨文，延後到政府回復運作再進行，因為政府關門期間維安人力不足。

川普宣稱政府局部停擺是他延後裴洛西海外行程的原因，他希望裴洛西留在華盛頓以利協商。不過裴洛西在17日稍早表示，自上周川普離開談判會議後，她便未接獲白宮邀她協商的通知。

美國政府關門已創下史上最長紀錄，造成80萬名聯邦政府員工無薪可領，衝擊仰賴政府業務的承包商，同時影響美國的經濟前景。川普與裴洛西針鋒相對，你來我往，意味著雙方達成和解仍然遙遙無期。

(工商 )

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