蘇愷死對頭 俄空軍今年將首獲4架米格-35戰機

2019年01月18日 22:48 中時電子報 盧伯華

據俄羅斯航空工業消息人士說，俄國空天部隊今年稍晚將接收4架米格-35多用途戰機，此外將在2020年再為這款號稱4.5代的米格-35戰機新簽一批總數14架的合約，並在3年內完成交付。過去曾是蘇愷戰機主要競爭對手的米格戰機走出後冷戰的低潮時期，是否能反敗為勝就看米格-35的表現了。

塔斯社引述消息人士的話指出，根據2018年8月簽訂的合同，去年米格公司已交付2架米格-35UB教練機，4架米格-35S戰機則將於2019年完成交付。另外，2020年還要再加簽一紙總數14架的米格-35系列戰機，預計3年內建造完成。

冷戰時期赫有名的米格戰機經歷了數十年來的低潮後，終於在2017年推出新的米格-35系列戰機，這款號稱4.5代的戰機將是米格公司藉以重返俄羅斯主流軍工企業的重要里程碑。米格-35於2017年初首飛並對外展示，隨後進行一系列測試。

米格公司首席執行官塔拉森科(Ilya Tarasernko)表示，由於採用了新的數位生產系統，該公司的生產能力每年可生產36架米格-35。

報導說，米格-35及雙座版米格-35D是多用途戰鬥轟炸機，雙座版可用作教練機使用。該戰機沿襲米格-29K/KUB和米格-29M/M2的特性，有效載荷更大、燃料儲備增加，可進行空中加油、雷達可測性更低。單座米格-35的作戰半徑為1000-1400公里，帶有空對空導彈和3個懸掛式油箱。

米高揚─格列維奇設計局(Mikoyan and Gurevich Design Bureau)研發的戰機在冷戰時期共產集團極具象徵性意義，但冷戰後的20多年來一直處於低潮狀態，俄空軍訂單幾乎全為蘇愷公司所得，這次米格公司捲土重來開發新戰機米格-35，可說是在蘇愷公司壓倒性優勢下反敗為勝的最後希望。

(中時電子報)