988元買福袋 抽房手機機票一次滿足

2019年01月19日 09:00 中時電子報 綜合報導

2018年過去了，妳的人生目標想瘦身、想換手機、想出國，甚至想買房但是苦惱買不起，只好在年終怒買百貨福袋小確幸過過癮嗎？現在這些願望有機會一次滿足！只要花不到一千元、就能買下史上最強，內含紅豆水、黑豆水、紅棗枸杞水或減壓襪等價值1334元以上的福袋，更能參加抽「遠雄之星6」2房加車位住宅、iPhone XR（黑色）64G以及東京雙人來回機票，最特別的是不限數量、愛買幾包買幾包，買越多中獎機率越高，絕對比大樂透中獎機率更高！

有別於傳統福袋、消費者無法知道內容物的限制，這次由依諾維新科技主辦的年終活動，規劃A、B兩款，包括1萬個市值新台幣1,334元、有易珈生技纖Q紅豆水（2g*30入）1包＋黑豆水（2g*30入）1包＋紅棗枸杞水（2g*30入）1包＋紅豆水（2g*5入）3包；以及1萬個市值新台幣1,900元Footer除臭襪X型雙向減壓足弓船短襪4雙＋特別聯名款雙向減壓足弓船短襪1雙（不挑款，尺寸：男（L）24～27CM）。

凡購任何一款福袋，就可以參加福袋抽獎活動，讓消費者抽房子、抽手機與機票；特獎為一戶「遠雄之心6期」的2房住宅、首獎是5支黑色iPhone XR64G手機、二獎為3張桃園－成田雙人來回機票。特獎不說，光是首獎、二獎價值隨便都是2萬元以上起跳，「以千換萬」的機會成本，主辦單位有信心，將會引發比搶張學友演唱會門票更瘋狂的銷況。

首獎iPhone XR64G手機，價值2萬6千元以上。

東京來回機票任你抽，年後來一場櫻花之旅吧。

此次引發關注的是「遠雄之心6期」的特獎；該戶位於8樓、權狀坪數22.58坪，屬於2房1廳住宅，再加地下三樓車位一個，市值約新台幣480萬元。「遠雄之心6期」台中海線清水區，鄰近日前剛開幕、海線最熱門的三井Outlet旁，開車過去只要10分鐘，堪稱是當地最熱銷的住宅社區，搶手度可想而知。主辦單位表示以買下該社區產權，得獎者抽中特獎後，只要支付10%稅金、獲得產權合約後，不用再另外繳交其他費用，就有機會在2019年晉升有殼族。

為免除疑慮， 活動網站已放上遠雄合約章的合約書與房屋權狀，規劃、執行的過程中也聘請「遠東萬佳法律事務所」為活動顧問，活動即日起至02/19結束，消費者只要 在活動網站填好個人資料，線上刷卡或3天內於ATM匯款，就完成福袋線上購買流程，同時獲得抽獎序號，2019/02/20上午11點、主辦單位將於遠東萬佳法律事務所抽出3大獎，並同步進行網路直播。

(中時電子報)