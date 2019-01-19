NBA》球哥遭誣陷！裁判錯判險害湖人輸球

2019年01月19日 00:16 中時電子報 黃及人

Zo's last second foul on Russ had Luke Walton baffled... pic.twitter.com/ZzRhiYULFf — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月18日

回顧18日湖人與雷霆之戰正規賽最後2.9秒，韋斯布魯克的三分出手被「球哥」朗佐鮑爾拉人犯規，結果韋少3罰俱中，把比賽逼入延長，沒想到賽後主裁判約翰華盛頓馬上承認那球吹錯了，韋少應該只有兩罰機會，球哥被誣陷了！

《ESPN》記者麥克曼納米公布裁判賽後訪問，主裁判約翰華盛頓回應為何那個吹判沒看慢動作重播，他的解釋是，「關於犯規發生在出手之前或投籃動作進行之中，是不會觸發裁判重看慢動作的，只有確定是否三分球出手才會看。」

「等到賽後我們看了那次犯規重播，我們確認那個非法接觸動作，發生在韋斯布魯克出手前，這應該只有發邊線球。」其實當時雙方都已超過5次團犯，這球應該兩罰，而非發邊線球，代表這名裁判有多扯，就算賽後解釋也能說錯。

甚至「小皇帝」詹姆斯也發推特暗諷裁判不公，「所以什麼才真的是『出手時犯規』規則？我是替朋友問的。」幸好他的年輕隊友相當爭氣，延長賽一開始就打出7比0穩住勝局，沒讓這場勝利再次飛掉，也讓球哥無須扛下敗戰責任。

(中時電子報)

So what really is “in the shooting motion” rule?!?!? Asking for a friend @OfficialNBARefs 🤔 — LeBron James (@KingJames) 2019年1月18日