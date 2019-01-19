NBA》球哥遭誣陷！裁判錯判險害湖人輸球

朗佐鮑爾(右)差點被陷害成為湖人輸球罪人。(美聯社)

友善列印
中時電子報

回顧18日湖人與雷霆之戰正規賽最後2.9秒，韋斯布魯克的三分出手被「球哥」朗佐鮑爾拉人犯規，結果韋少3罰俱中，把比賽逼入延長，沒想到賽後主裁判約翰華盛頓馬上承認那球吹錯了，韋少應該只有兩罰機會，球哥被誣陷了！

NBA》湖人小將夠爭氣 延長險勝重返西區第8

NBA》糗了！比斯利被換上場才發現穿熱身褲

《ESPN》記者麥克曼納米公布裁判賽後訪問，主裁判約翰華盛頓回應為何那個吹判沒看慢動作重播，他的解釋是，「關於犯規發生在出手之前或投籃動作進行之中，是不會觸發裁判重看慢動作的，只有確定是否三分球出手才會看。」

「等到賽後我們看了那次犯規重播，我們確認那個非法接觸動作，發生在韋斯布魯克出手前，這應該只有發邊線球。」其實當時雙方都已超過5次團犯，這球應該兩罰，而非發邊線球，代表這名裁判有多扯，就算賽後解釋也能說錯。

甚至「小皇帝」詹姆斯也發推特暗諷裁判不公，「所以什麼才真的是『出手時犯規』規則？我是替朋友問的。」幸好他的年輕隊友相當爭氣，延長賽一開始就打出7比0穩住勝局，沒讓這場勝利再次飛掉，也讓球哥無須扛下敗戰責任。

(中時電子報)

台灣女子高球賽第2輪 6名國家隊… 男足「英派」續集 蘭卡斯特接掌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。