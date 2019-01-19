人妻看愛愛片認出老公 原因竟是「那裡黑、毛又多」

2019年01月19日 00:02 中時電子報 柯毓庭

雲林一名蔡姓女子，日前與一人夫外遇，2人於2017年4月間在雲林的汽車旅館內發生性關係，後因人妻在丈夫移動硬碟裡找到老公與蔡女的性愛影片，憤而向蔡女提出妨害家庭告訴。雲林地院審理後，依相姦罪處蔡女4月徒刑，可以一天1千元易科罰金。

判決書指出，蔡女與人夫自2016年起開始交往，2人於2017年4月23日在雲林的某汽車旅館發生性關係，人夫更用手機將全程錄下，並拍下照片。後因蔡女常打電話給人夫電話與住所，人妻開始質疑丈夫外遇，後更在老公的移動硬碟裡，發現老公與蔡女的性愛影片，因此氣得向蔡女提出妨害家庭。

雲林地院判決時，人妻供稱，她在抽屜發現老公的外接硬碟，拿起來看後，確認裡面的聲音就是他，且因他的生殖器特別黑、毛又多，做愛最後更都會問「你來了沒、高潮了沒」等語，與影片中的男子相符，因此確定影片中的男子就是她老公。

人夫則對於外遇坦言不諱，並聲稱拍影片時是用手拿著手機錄影，因此蔡女也知情；蔡女原先否認為影片中的人，並宣稱是人夫追求她，2人沒有交往，待影片於法庭上撥出後，才坦承影片中的女性是自己。

法官審理後，就性愛影片，以及蔡女與人夫在Line上以「親愛的」相稱等語，依相姦罪處蔡女4月徒刑，得以一天1千元易科罰金。

(中時電子報)