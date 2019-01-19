男足「英派」續集 蘭卡斯特接掌兵符

中華男足新教頭蘭卡斯特（左）從中華足協理事長邱義仁手中接過國家隊球衣。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華男足前年由「神奇教頭」蓋瑞懷特（Gary White）引進英格蘭風格，如今「英派」後繼有人，懷特的頭號助手蘭卡斯特（Louis Lancaster）重返台灣，18日由中華足協正式布達為男子國家隊教頭，延續英派旋風。

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「很高興回到台灣，就像回到家一樣，又見到許多熟悉的面孔，」蘭卡斯特在記者會上表示，「我知道台灣、了解球員，過去這一年的經驗，給了我非常多的想法，也有助於我更順暢的轉任總教練。我的計畫很清楚，就是打造一支具有競爭力的球隊！」

蘭卡斯特此前隨懷特來台執教1年，分析比賽與制定戰術的功力一流。出席記者會的國腳陳毅維就說，他在中華隊改踢防守中場，蘭卡斯特對他進入狀況的幫助很大，「我們對彼此都很了解，訓練應該很快就能進入狀況。」

蘭卡斯特說，爭取中華男足教頭一職之前，他先問自己3個問題，第一、你要和誰共事？答案當然是中華隊的國腳們，而他已有1年的相處經驗。第二、球員的夢想是什麼？答案是他們想在最高水準的舞台競爭，這也是蘭卡斯特想要挑戰的野心。

「第三、如何讓球員達成他們的夢想，我想就是要讓球隊有更多進球、更多在前場進攻、更多在球場最後3分之1的攻擊區域持球。如何做到這點，原本就是我的專長，我有信信可以讓中華隊成為一支非常有競爭力的隊伍。」蘭卡斯特說。

蘭卡斯特表示，執掌中華男足是他的全新開始，對所有球員也是全新開始，「我覺得一個人能否被激發出最大的潛力，取決於人格特質與個性，希望所有球員都能全力表現自己，拿出百分之百的努力！」

(中時電子報)

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