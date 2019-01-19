殺父死囚看守所橡皮筋自殺 法務部：將釐清相關責任

陳昱安趁看守所管理員不注意時，於所中自縊身亡。(本報系資料照)

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中時電子報

法務部矯正署台北看守所今傳出殺父死囚於所中利用橡皮筋自縊身亡的事件。北所副所長黃正勇針對此事表示，陳昱安近日情緒平穩，無輕生跡象；法務部矯正署官員則表示，在請北所在調查事件經過後，將會釐清相關責任。

據了解，37歲的陳昱安於2010年9月間持雙刀砍殺父親，在此前他便曾認為父親總是偏愛弟弟，從小就對他不好，後更不因滿他失業，常與他發生口角。

18日凌晨，陳男將約50條的橡皮筋套在脖子上勒致窒息而死，直至上午7時許點名，所方才發現陳男陳屍床上。

黃正勇晚間受訪表示，陳昱安2010年入監後，在所內曾通報有疾病紀錄，所方都有安排就診。案發後所方調閱監視器，發現凌晨1時40分許，陳昱安曾躲在被窩裡有動作，但看不出是在棉被裡做什麼。同房的受刑人則睡得很熟，並未察覺異狀。

黃正勇表示，陳男自殺用的橡皮筋，在所內並非違禁品，本來是用於綁住舍房送飯口的點菸器，讓受刑人想點菸時就可拉橡皮筋以取得點菸器；陳男利用開放抽菸的機會蒐集橡皮筋，將檢討戒護與管理是否有需要更精進的地方。

據《蘋果日報》報導，曾為陳男輔導的教誨師黃明鎮便透露，陳昱安雖未明確表達過弒父後悔之意，但看得出殺父苦楚一直是他心中揮不去的陰影，且他非常在意家人對他不聞不問。

(中時電子報)

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