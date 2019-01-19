執教資歷完整 越後和男率女足闖東奧資格賽

2019年01月19日 00:02 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華女足4月初就要出征東京奧運亞洲區第2輪資格賽，新任舵手18日正式出爐，由帶過仙台七夕男、女足隊的越後和男接掌兵符。越後不但能延續女足近年來的日式風格，而且他的資歷完整，也是帶領女足更上層樓的最佳人選。

「大家好，我是台灣女子足球國家足球隊總教練越後。」越後在記者會上第一句自我介紹，竟然特別學了中文，並由翻譯翻成日文，一開始就幽了眾人一默。他去年初率仙台七夕女足來台春訓及比賽，也感受到寶島的熱情。

「會接下這個位置主要是兩個考量，第一，去年來台灣比賽的機緣，讓我感受到台灣有很想發展足球的熱忱，第二，我也想到海外工作試看看，貢獻自己所學，挑戰國際賽。」越後說。

52歲的越後資歷完整，球員時代就拿過日本業餘聯盟（J聯盟前身）的新人王，入選日本國家隊。執教方面，越後憑藉在仙台青訓的執教成績，曾被日本媒體稱為孕育青年選手的豪強監督，並帶領仙台女足在2017年撫子聯賽獲得第4名佳績。

從青訓、高中、大學到男、女職業隊都有執教經驗，讓越後想要嘗試不同的挑戰，在台灣方面的力邀下，即使在台灣的收入遠不如日本，他也願意把執教中華女足作為一個人生的重要挑戰，他說：「這次來到台灣，短期目標踢好東京奧運第2輪資格賽，中長期則希望協助台灣，強化國高中等育成選手的能力。」

(中時電子報)