路不平竟怪韓國瑜 游淑慧揭民進黨心中只一個字

2019年01月19日 00:12 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜正式上任不到1個月的時間，積極推動高雄各項政務。其中，副市長李四川積極率領工務團隊整修道路。實質的改善讓不少市民驚訝不已，大讚「太有效率了」。但民進黨議員趁質詢時揶揄路平承諾也可能跳票；對此，北市國民黨議員游淑慧聲援表示，路不平，是要怪上任1個月的韓國瑜，還是怪執政12年的花媽？游淑慧大嘆：民進黨心中沒有「和」，只有「鬥」！

游淑慧在臉書指出，一個月前，韓國瑜當選後，她就建議韓市長一定要優先查「5千天坑」的神秘面紗；因為不查「弊端」何在？無以解決路平問題，而等今年雨一下，天坑再現，帳算誰的？

當時網友有不同意見，留言表示「不急除弊，因除弊是惡鬥，高雄要先興利」；但她認為除弊是讓高雄市民有個明白事情原由，責任歸屬。

這二天高雄市議會質詢，民進黨議員竟猛打「路平」議題，讓游淑慧驚呼「料想不到的是高雄民進黨籍議員的無恥。」

游淑慧不解表示，民進黨議員質問「韓國瑜做不到路平」時，怎麼不想想高雄在民進黨執政20年後，為什麼還路不平？

所以，游淑慧得了一個決論：民進黨心中沒有「和」，只有「鬥」！韓國瑜希望藍綠合作為高雄發展，無奈是明月照溝渠。

(中時電子報)