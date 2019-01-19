路不平竟怪韓國瑜 游淑慧揭民進黨心中只一個字

高雄市長韓國瑜到議會備詢，民進黨議員趁質詢時揶揄「路平」承諾也可能跳票。（林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜正式上任不到1個月的時間，積極推動高雄各項政務。其中，副市長李四川積極率領工務團隊整修道路。實質的改善讓不少市民驚訝不已，大讚「太有效率了」。但民進黨議員趁質詢時揶揄路平承諾也可能跳票；對此，北市國民黨議員游淑慧聲援表示，路不平，是要怪上任1個月的韓國瑜，還是怪執政12年的花媽？游淑慧大嘆：民進黨心中沒有「和」，只有「鬥」！

游淑慧在臉書指出，一個月前，韓國瑜當選後，她就建議韓市長一定要優先查「5千天坑」的神秘面紗；因為不查「弊端」何在？無以解決路平問題，而等今年雨一下，天坑再現，帳算誰的？

當時網友有不同意見，留言表示「不急除弊，因除弊是惡鬥，高雄要先興利」；但她認為除弊是讓高雄市民有個明白事情原由，責任歸屬。

這二天高雄市議會質詢，民進黨議員竟猛打「路平」議題，讓游淑慧驚呼「料想不到的是高雄民進黨籍議員的無恥。」

游淑慧不解表示，民進黨議員質問「韓國瑜做不到路平」時，怎麼不想想高雄在民進黨執政20年後，為什麼還路不平？

所以，游淑慧得了一個決論：民進黨心中沒有「和」，只有「鬥」！韓國瑜希望藍綠合作為高雄發展，無奈是明月照溝渠。

(中時電子報)

住在高雄鳳山文山特區的網友，方才在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，韓國瑜上任不到一個月路便平了，他大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」。(韓國瑜後援會)
游淑慧臉書
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