賴岳謙分析韓國瑜處境 陳揮文凍未條...5秒狂比3次讚

賴岳謙解讀韓國瑜處境，聽得一旁的陳揮文忍不住狂比讚，遭平秀琳虧「等等兩人另闢聊天室」 (圖／影片截圖)

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中時電子報
片段約在影片97分處，影音取自YouTube/新聞深喉嚨

2018九合一大選國民黨大獲全勝，連帶也讓人熱議2020究竟會是誰出來競選總統，其中最被提到的無非就是朱立倫、吳敦義、王金平甚至是前總統馬英九，而韓國瑜本人則無意參與，但賴岳謙表示，若國民黨推出的人選民調都不如韓國瑜又是另一回事。

賴岳謙提到，韓國瑜雖然在立委補選方面與柯文哲呈現對立場面，但兩人交情應該還在，但當國民黨真的推出總統候選人後，韓國瑜就必須要做出抉擇，依照黨的意志行事。

賴岳謙說韓國瑜對於參選2020看起來並無意願，但當下也沒把話說死，而國民黨最後依然要以勝選為主，如果國民黨最後所推出的人選民調怎麼測都贏不了選舉，只能推派韓國瑜時，那韓國瑜也必須要顧全大局，不能依照個人意願，而是要以黨的意志為意志，承擔責任。

坐在旁邊的來賓陳揮文聽到忍不住狂讚，短短五秒就比了三次大拇指，插話說「賴老師把我想講的都說出來了，我沒辦法像他一樣有條理」，聽得主持人平秀琳忍不住揶揄「等等你們兩個人另闢聊天室好嗎」，現場充滿快活的空氣。

賴岳謙接著分析「四顆太陽」與韓國瑜的交情，他表示朱立倫想方設法要跟韓國瑜見面卻苦無辦法；馬英九和韓國瑜則是互相都沒有意願，還是不要見面好；吳敦義跟韓國瑜見面，每次場面都很奇怪；而韓國瑜跟王金平交情最好，已經見面無數次，自然而然韓國瑜也就會挺王金平，賴岳謙說這個局面是非常好解讀的，大家必須要正視這個情形。

(中時電子報)

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