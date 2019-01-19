發動機受制俄國 陸大運輸機追美國還要20年

2019年01月19日 00:21 中時電子報 盧伯華

9架運20同時亮相令人振奮，相比美軍差距仍大。

2018年底中國大陸自產的運-20空中加油機──運-20油首飛成功時，受到大陸軍事專家與媒體的熱列追捧，紛紛臆測運-20油如何加速量產，可以在幾年內追上美國的加油機數量，為中共戰機加油增強戰力等等。不過據專家冷靜分析，運-20的產量受限於使用俄製發動機，如果要趕上美國的運輸機或空中加油機數量，按目前生產速度可能還得花上20年。

據《新浪軍事》報導，載油量超過60噸的運-20油是大陸首款自產空中加油機，號稱可為具備同時為三架戰機授油，在空軍戰術與軍事工業能力上是相當大的飛躍。但是相比美國目前擁有的512架加油機，大陸現有的23架顯得微不足道，但若要更多的運-20油，增產運-20是必經之途。

報導說，去年7月網上出現一張大陸西部某機場中停放最新生產的7架運-20和7架轟-6K的圖片，意味著運-20和轟-6K等大型飛機已經進入了高速生產階段。很多大陸的軍迷樂觀地感歎「大飛機也在下餃子」。不過冷靜一想，大型飛機的生產速率與共軍需求還有極大差距，甚至還可能出現其他變數。

按照去年的生產資料來看，大陸至少製造了10架以上的運-20，以及20架轟-6K轟炸機，這兩項就消耗掉至少80台俄羅斯D-30KP-2發動機。雖然運-20的產量看似樂觀，但運輸機的缺口同樣很大。目前美國擁有384架大型運輸機，中國大陸運輸機總數僅為185架，甚至不如印度的239架，如果運-20年產10架是上限，那加緊製造也要6年才能追上印度，20年才追得上美國。

報導說，過去俄製伊爾-76曾經達到年產50架的瘋狂程度，運-20還有很大的提升空間。要彌補空缺當然可以繼續向俄購買伊爾-76，但俄羅斯產量無法保證，並且要價太高。因此，提高運-20的產量是唯一出路，但現階段D-30KP-2數量緊張，是否可能加速國產發動機研製來補上空缺？

報導指出，中國仿製俄製D-30KP-2的型號稱為渦扇-18，性能也提升10%，單台推力117.6KN，翻修壽命3000小時，足夠替代D-30KP-2。但2014年底渦扇-18才完成試飛，發展成熟可能還要許多年。另一款真正的自產大涵道比發動機是渦扇-20，可能要等到2025年才能成熟，最大推力160KN，非常適合大型運輸機與轟炸機使用，因此期待國產運輸機提高產量並提升性能，加速渦扇18/20的進程是唯一出路。

(中時電子報)