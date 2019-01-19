應召女太醜嚇跑3男 第4男留下卻GG了

大陸一名女子因為長得不好看，和3男相約性交易都失敗，好不容易和第4個男子交易成功，卻被警方破獲賣淫。(翻攝自微博)

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中時電子報

大陸浙江杭州一名已婚男子，在社交軟體上認識了一賣淫女子，雙方談好價錢後前往女子租屋處辦事，卻遭警方查獲。

《蘋果》報導，浙江杭州警方於15日獲報，報案人表示租屋處內常有陌生男子出入單身女子的套房，懷疑是賣淫交易，因此報警處理。警方抵達後破門而入，查獲正交易的一男一女，並起出散落一桌的保險套。

大陸一名女子因為長得不好看，和3男相約性交易都失敗，好不容易和第4個男子交易成功，卻被警方破獲賣淫。(翻攝自微博)

男子向警方供稱自己已婚，但婚後妻子在外型上少著墨，且社交軟體上太多美女，才因此主動加了群組內的女子，並以400元人民幣(1825元)的價格性交易，未料交易完成後便遭逮補。

賣淫女子則供稱是因家貧才下海賺外快，且「因為自己長得不太好看，常被客人嫌棄，之前來了3個男子都閒她醜而離開，被抓男子是第4個，他卻留下來了」。

警方訊後，以2人涉嫌賣淫嫖娼罪，判決各行政拘留10日。

(中時電子報)

大陸一名女子因為長得不好看，和3男相約性交易都失敗，好不容易和第4個男子交易成功，卻被警方破獲賣淫。(翻攝自微博)
大陸一名女子因為長得不好看，和3男相約性交易都失敗，好不容易和第4個男子交易成功，卻被警方破獲賣淫。(翻攝自微博)
大陸一名女子因為長得不好看，和3男相約性交易都失敗，好不容易和第4個男子交易成功，卻被警方破獲賣淫。(翻攝自微博)
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