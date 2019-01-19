小三怒揭《軍師聯盟》吳秀波多P不倫 4個月後…驚爆被捕

2019年01月19日 00:30 中時電子報 吳玫穎

國民大叔吳秀波崩壞！ 爆「連環劈腿」5女

《軍師聯盟》吳秀波。(本報系資料照)

吳秀波律師信聲明，陳昱霖父母公開信不屬實，將追究法律責任。(取自微博)

有國民帥大叔的50歲大陸已婚男星吳秀波，憑著主演電視劇《軍師聯盟》在兩岸三地人氣狂飆，去年9月遭小25歲女星陳昱霖怒控他無情拋棄，不僅揭發兩人長達7年的不倫戀，更驚爆吳秀波還有「小四」張芷溪及其他情婦，多P不倫醜聞震撼娛樂圈。事隔4個多月，陳昱霖父母昨(18日)突然在女兒微博PO出長文，透露女兒因為遭吳秀波控告，去年11月就被關押在朝陽區看所守，還可能面臨10年以上的有期徒刑。

陳昱霖父母昨日深夜發文控訴，去年中秋節陳昱霖在朋友圈發布了有關吳秀波的內容後，吳秀波與他的經紀人等人，隨即要求她出面澄清所發內容不屬實，並願意以經濟補償方式給她一筆分手費。

在陳昱霖國外養病期間，吳秀波以銀行帳戶被凍結為由，僅支付了一小部分賠償金，並致電陳昱霖，希望她回國商談後續事宜。未料陳昱霖11月5號回到北京，就在機場被公安逮捕，才知道原來吳秀波報案告她以曝光隱私為要脅，勒索錢財。目前陳昱霖仍在關押在看守所中，還可能面臨10年有期徒刑。

陳昱霖父母曾試圖聯絡吳秀波，希望當面向他與他的妻子道歉尋求諒解，未料卻被吳秀波所屬喜天影視的律師告知，因為陳昱霖魯莽舉動令吳秀波及公司損失超過十億人民幣，更可能直接終結吳秀波的演藝事業，並威脅不可張揚，否則陳昱霖父母也會面臨法律制裁。

陳昱霖父母認為女兒已有7年時間所託非人，縱有千錯萬錯，吳秀波又何忍將感情事訴諸法律，但說什麼都為時已晚，眼下只希望陳昱霖能平安早日歸來。

陳昱霖被捕一事曝光，也讓大陸網友更加不敢置信吳秀波的為人，連前首富王建林之子王思聰也看不下去，在微博怒噴：「還公安部找人，就為了對付個女孩，真幾把渣男本渣了。」但吳秀波律師隨後也發聲明反擊，表示陳昱霖公開信不屬實，將追究相關法律責任。

(中時電子報)