太陽公公伴補班！北部高溫26度！週日下午變天 冷氣團報到

今天全台各地為多雲到晴，各地氣溫回升到20度以上，北部高溫26度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導
【氣象】中南部夜晚局部霧　週六天氣氣溫升

今（19日）是週六，不過要補上班上課！來看看天氣如何？今天全台各地為多雲到晴，各地氣溫回升到20度以上，北部高溫26度、南部高溫27度。不過明天下午開始變天，緊接著晚上大陸冷氣團報到，北部低溫下探12度。另今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日氣溫回升，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日陽光露臉，氣溫明顯回升，各地高溫都可到20度以上，中南部達25～27度，但入夜後各地低溫仍在16～18度。早晚溫差大，外出仍需記得保暖。紫外線指數為中量至高量級，外出請注意。

值得注意的是，明天下午起，冷空氣南下，中部以北、東半部、南部山區會有短暫雨，轉乾後，週三清晨恐會出現這波冷氣團最低溫，預計中部以北下探11～12度。

至於民眾關心的空氣品質，今日風向以偏東風為主，西半部地區位於背風面，風力減弱，擴散條件轉差，西半部地區及金門、馬祖並易有低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

(中時電子報)

今天全台各地為多雲到晴，各地氣溫回升到20度以上，北部高溫26度。（圖取自氣象局網頁）
周日下午變天 冷氣團報到
日本鐵路便當微風南山快閃崎陽軒…

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