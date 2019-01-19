颱風來！土石流頻傳怎辦？Line聊天機器人報哩災

北鶯里長宣導。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

全球暖化，氣候異常恐成常態！每遇到颱風，總會有土石流！在過往土石流防災體系中，係由中央氣象局率先預測雨量，爾後經由農委會水保局知會縣市政府，再進一步提醒公所、里長及民眾等。以上經過人工處理後，危急資訊才傳到土石流潛勢地區的民眾手中。為加速通知，新北市農業局於107年底研發「新北市土石流守護神2.0」LineBot聊天機器人。

LineBot聊天機器人介接土石流即時資訊及氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資，在災害應變期間即時提供地方政府及保全民眾避難疏散依據，平時亦可提供民眾土石流相關學習資訊，讓民眾遠離土石流災害威脅。

為了活化應用各式防災資訊，「新北市土石流守護神2.0」整合雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況提供於Line平台，民眾可透過Line獲取最即時的土石流災害警戒資訊，進行自主避難疏散，成為防災體系的一環。另民眾可透過訂閱特定行政區的推播設定服務技術，濾除非必要資訊，即時傳送災防示警訊息至手機，讓民眾能及早離災、避災，減少傷亡發生。

農業局長李玟表示，在全球氣候變遷極端多變的情形下，土石流防災領域必將持續面臨一次又一次的挑戰，新北市農業局全體同仁一直以來皆以「持續創新」為座右銘，研創土石流防災智慧新科技，並配合集水區規劃硬體減災工程及自主防災社區等軟體防災措施，建構新北市的土石流防災聯絡網，保護新北市民人財安全。

(中時電子報)

樹林區東山里現場宣導。（新北市農業局提供）

太陽公公伴補班！北部高溫26度！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。