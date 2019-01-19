颱風來！土石流頻傳怎辦？Line聊天機器人報哩災

2019年01月19日 05:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，氣候異常恐成常態！每遇到颱風，總會有土石流！在過往土石流防災體系中，係由中央氣象局率先預測雨量，爾後經由農委會水保局知會縣市政府，再進一步提醒公所、里長及民眾等。以上經過人工處理後，危急資訊才傳到土石流潛勢地區的民眾手中。為加速通知，新北市農業局於107年底研發「新北市土石流守護神2.0」LineBot聊天機器人。

LineBot聊天機器人介接土石流即時資訊及氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資，在災害應變期間即時提供地方政府及保全民眾避難疏散依據，平時亦可提供民眾土石流相關學習資訊，讓民眾遠離土石流災害威脅。

為了活化應用各式防災資訊，「新北市土石流守護神2.0」整合雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況提供於Line平台，民眾可透過Line獲取最即時的土石流災害警戒資訊，進行自主避難疏散，成為防災體系的一環。另民眾可透過訂閱特定行政區的推播設定服務技術，濾除非必要資訊，即時傳送災防示警訊息至手機，讓民眾能及早離災、避災，減少傷亡發生。

農業局長李玟表示，在全球氣候變遷極端多變的情形下，土石流防災領域必將持續面臨一次又一次的挑戰，新北市農業局全體同仁一直以來皆以「持續創新」為座右銘，研創土石流防災智慧新科技，並配合集水區規劃硬體減災工程及自主防災社區等軟體防災措施，建構新北市的土石流防災聯絡網，保護新北市民人財安全。

(中時電子報)