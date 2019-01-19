米奇邀約慶豬年！「迪士尼系列小汽車展」登台北

2019年01月19日 06:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

看米奇、米妮和可愛車車！歡慶金豬年，相約來看展！三創生活園區歡慶TOMICA小汽車推出迪士尼系列10週年，於寒假推出台北最具規模「迪士尼系列小汽車10週年特展」，展場驚奇不斷！有放大版經典米奇款老爺車、首度曝光的維尼百畝森林等場景。同場更會展出超過百部絕版珍藏小汽車及有獨家會場限定商品販售。

迪士尼10週年紀念車款-附鑰匙。（主辦單位提供）

迪士尼粉絲照過來！「迪士尼系列小汽車10週年特展」展區內特設4大必備拍照主題區，有放大版經典米奇款老爺車、星際大戰STAR WARS復古車、玩具總動員Pizza星球以及首度曝光的維尼百畝森林等場景，接近10個立體裝置呈現於眼前，將三創1F化身今年新春最萌的夢幻城鎮，不論是任何一位迪士尼控必定會陶醉其中。

迪士尼黃金老爺車。（主辦單位提供）

同場不能錯過獨家會場限定商品販售，建議搶先入手10周年紀念品專區限定優惠，凡於此區購買三台迪士尼系列小汽車就送限定米奇金色老爺車1台（數量有限，換完為止），還有白金版米奇經典貨櫃收納車等都有會場限定價，以及購買10周年紀念品專區商品即贈限定資料夾乙件。

米奇妙妙車隊變形車庫遊戲組。（主辦單位提供）

迪士尼小汽車區也享有令人愛不釋手的夢幻珠寶車全新系列、米奇妙妙車隊變形車庫遊戲組等會場限定價。今年春節玩樂採點處，位於三創的「迪士尼系列小汽車10週年特展」絕對要列入必訪清單內!

此外，為讓新春年假間造訪三創的大小朋友能夠留下難忘回憶，同時來到年終犒賞季，同樣於1月22日起至2月21日間三創主推「新春總動員」檔期，三創全館被胖嘟嘟的粉紅豬圍繞，各種粉紅豬裝置藝術出現在各處，尤其在三創1F八德入口就有兩米寬高的巨型Q版粉紅豬迎接大家入場。

迪士尼系列小汽車10周年特展。（主辦單位提供）

「迪士尼系列小汽車10周年特展」（免費）

時間：1/23(三)～2/20(三)

地點：三創生活園區 1F 12立方

(中時電子報)