01／19三大報頭版要聞

2019年01月19日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

以生魚片刀猛刺父親111刀致死的台北看守所死囚陳昱安，蒐集50多條所方懸掛點菸器的橡皮筋，18日凌晨躲在棉被內以橡皮筋環頸自縊，上午7時早點名未到，管理員才發現他早已氣絕身亡。由於陳昱安弒父手段凶殘，家屬在他入所9年期間從未探望，甚至拒領遺體。這是我國獄政史上首位自殺死亡的死刑犯。

歲末年終，企業尾牙陸續登場；人力銀行昨公布「上班族尾牙心聲調查」，儘管有2成上班族表達尾牙縮水、一切從簡，但1111人力銀行副總經理何啟聖觀察，高雄在「韓流」加持下，尾牙逆勢成長，餐飲、尾牙表演的接案量，較去年逆勢成長2至5成，從以往北熱南冷整個翻轉成「北冷南熱」，景象前所未見。

死刑犯身陷囹圄，每天活如行屍走肉惶惶終日，始終無法確定何時執行，反覆煎熬就可能走向尋短一途。美國有1名死刑犯博登苦等23年，確定執行又被兩次推遲，絕望之下，用床單上吊解束自己的生命。

死囚陳昱安在台北看守所舍房內自殺，成為國內首宗死刑犯自殺身亡案，法務部政務次長陳明堂表示，已責成矯正機關加強管理收容人、受刑人，維護監所安全。他表示，陳在晚間就寢後，躲在棉被中自殺，連同間舍房的收容人都不知情，初步與戒護是否嚴密無關，但檢方仍將調查有無人為疏失。

◎旺報

中共總書記習近平本月初拋出要探索「兩制」的台灣方案，事實上大陸智庫早已投入研究並出版專書，由北京大學台灣研究院院長李義虎主持的專著《「一國兩制」台灣模式》，已在2015年出版，並被列為「國家哲學社會科學成果文庫」，該書對於「一中三憲」模式給予較高評價，將兩岸定位為「均為整個中國內部的兩個憲政秩序主體」，在實例中，東非國家坦尚尼亞的統合方式，最具有借鑑意義。

兩岸未來若走向和平談判，可能聚焦哪些議題？據大陸出版的《「一國兩制」台灣模式》專書指出，涉及兩岸政治協商談判的名義，是推動兩岸政治發展必須首先解決的問題，其他如結束兩岸軍事敵對狀態，建立軍事安全互信機制，台灣參與國際組織活動等，都是未來必須面對的課題。

陸委會昨痛批陸方提的「一國兩制」是謊言和陰謀，然而若將「一國兩制」去符號化理解，台灣究竟反的是「一國」還是「兩制」？依據《中華民國憲法》，兩岸是一國，依據政治現實，兩岸確實是兩種制度，如果大陸真的要對台灣照搬港澳模式，習近平又何須在對台講話中說要「發揮創意」、「平等協商」。

對於大陸國台辦主任劉結一17日於台企聯的新春聯誼晚會上表示，「一國兩制就是我們不在台灣施行大陸現在所施行的制度」。陸委會18日以強烈言詞痛批「中國共產黨不可信任」，「一國兩制」終局安排沒有民主自由，國台辦談話充滿欺騙與謊言。世界上也無一國兩制這樣體制的國家。

◎工商時報

農曆新春氣氛漸濃，台股18日隨台積電利空出盡，指數開低走高重回9,800點之上，電子族群如半導體IC設計及印刷電路（PCB）、年節概念股及中國內需股等獲專家點名，可望趁勝追擊，包括聯發科、台光電、統一、群創等本周獲法人先行卡位進駐，後市值得關注。

中美貿易談判正與時間賽跑，雙方寄望3月1日前達成協議。17日傳出，美方內部提出，取消2018年對中國所加徵涉及2,500億美元產品的關稅，中方也有意重啟中斷3年的美雞進口。儘管美方稍後否認將在關稅上讓步，但雙方互釋善意的訊息傳出，仍激勵美股、陸港股市走強。

經濟部到底要不要補助民眾汰換節能家電？經濟部能源局18日再次說明，主要是因為「縣市共推住商節電行動計畫」進入第二年，今年計畫擴大補助至住家，但是否擴及家電、要補助多少、補助方式等，都要由各地方決定，也呼籲各縣市政府儘早提出計畫，「但經濟部不會額外提撥補助，將以目前核定經費支應」。

從年初蔡總統提出要讓低收入民眾優先分享經濟紅利以來，各方為之側目，然而經濟紅利從何而來？政府官員說是來自386億的累計歲計賸餘（累計至106年為175億，107年估211億），而歲計賸餘又從何而來？官員又說是因兩年來稅收超乎預期，加以歲出努力節流所創造的成果。

(中時電子報)